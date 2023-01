Vizită-surpriză a unui lider european în sudul Ucrainei | "La Bahmut e iadul pe pământ!"

Із перших днів повномасштабного вторгнення Данія допомагає Миколаєву та підтримує місто. Сьогодні в межах шефства з відновлення, яке Данія взяла над Миколаєвом, разом із Прем’єр-міністром Mette Frederiksen відвідали Миколаївський морський торговельний порт. Оглянули резервуари для зберігання олії, зруйновані внаслідок атак ворожих ракет і безпілотників. ____ Since the first days of the full-scale invasion, Denmark has been helping and supporting Mykolaiv. Today, as part of Denmark's patronage over Mykolaiv's recovery, Prime Minister Mette Frederiksen and I visited the Mykolaiv Commercial Sea Port. We inspected the oil storage tanks that were destroyed by enemy missiles and drones.