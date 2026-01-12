Expert: Dacă Trump atacă iar siturile nucleare din Iran, cade în propria capcană. Tranziția, negociată cu Rusia și China

Donald Trump a amenințat să intervină militar în Iran, în urma reprimării violente a protestelor anti-regim. Sursă colaj foto: Getty Images, Profimedia Images

Protestele anti-regim din Iran au intrat în cea de-a treia săptămână, iar conducerea teocratică a Republicii Islamice încearcă să le reprime sângeros, bilanțul cunoscut până în prezent din surse de la fața locului fiind de peste 500 de morți și peste 10 mii de oameni arestați.

În acest context, președintele SUA a anunțat că a fost contactat de liderii de la Teheran care ar dori să negocieze, confruntați cu amenințarea administrației americane că va interveni în sprijinul protestatarilor.

Ioana Constantin-Bercean, expert în Orientul Mijlociu, a vorbit la Antena 3 CNN despre cum ar urma să se desfășoare o intervenție SUA în Iran și care ar fi consecințele la nivel regional și global.

Sabrina Preda: "Putem vedea apariția unui război civil, putem vedea o îndepărtare a actualului regim prin forță sau ingerință din străinătate?"

Ioana Constantin Bercean: "Sigur că sunt mai multe scenarii pe masă și, din păcate, informațiile care vin din interiorul Iranului sunt foarte puține (...) pentru că internetul a fost blocat. Să ne concentrăm puțin pe partea geopolitică sau geostrategică a Orientului Mijlociu.

Într-adevăr, vedem acea masare de forțe, de bombardiere, de tot felul de capabilități militare și logistice americane exact în acea regiune din Oceanul Pacific, unde ele au fost comasate și anul trecut, înainte ca președintele Trump să ia decizia de a bombarda scurt și țintit acele situri unde se presupune că Iranul ar dezvolta capabilități nucleare militare. Deci modelul este același.

Expert: Dacă Trump atacă iar siturile nucleare din Iran, cade în propria capcană

Și atunci sigur că putem presupune că, la un moment dat, Donald Trump va lua o asemenea decizie.

Însă lucrurile sunt puțin mai complexe decât atât, pentru că trebuie să ne gândim și la ce ar însemna un nou atac american asupra Iranului. Care vor fi țintele de această dată? Pentru că, dacă Donald Trump ar veni acum și ar spune că va ataca din nou acele situri nucleare, ar pica oarecum propria sa capcană.

Pentru că atunci, în iunie 2025, a spus că acele situri au fost distruse. Deci, de data aceasta țintele ar trebui să fie anumite obiective militare. Sau poate (...) se va îndrepta spre spre siturile de rachete balistice.

Donald Trump spune că va interveni dacă regimul de la Teheran va încălca acea linie roșie, și anume, va fi violent sau va reacționa violent împotriva protestatarilor. Însă aceasta nu este o noutate. În Iran sunt proteste încă din 1980, deci imediat după revoluția iraniană din anii '78 - '79.

Expert: Ar trebui să fim naivi să credem că pe Trump îl interesează drepturile omului în Iran

Și ar trebui să fim puțin naivi, din punct de vedere analitic, să credem că pe Donald Trump îl interesează inclusiv drepturile omului

Asta cred că tocmai s-a infirmat nu (doar) o dată, după ce am văzut cu toții acea intervenție din Venezuela și președintele american a spus clar că interesul principal acolo a fost obținerea unor venituri din petrol.

Acum, de ce este interesată America sau administrația Trump și nu numai - pentru că, probabil, orice altă administrație americană ar fi interesată - de un Orient Mijlociu cât mai stabil?

Pentru că, până la urmă este vorba despre piața energetică, despre investițiile americane în Arabia Saudită, în principal și, desigur, despre întreaga securitate a Orientului Mijlociu.

Dar trebuie să înțelegem că acum avem și o influență chineză sau un interes al Chinei în Iran.

Expert: Tranziția spre un nou regim în Iran, negociată de SUA cu Rusia și China

Dacă în 1979 plecarea șahului de la putere s-a făcut inclusiv cu acordul occidentalilor - la vremea aceea s-a discutat acest lucru între Marea Britanie, Franța, Germania și Statele Unite - de data aceasta, puterile implicate într-o eventuală tranziție pașnică spre un nou regim - dacă aceasta va fi scenariul - vor fi Statele Unite, China și, eventual, Rusia, cu o intermediere a diplomaților din Oman.

Ssmbătă acesta a avut loc un eveniment pe care trebuie să-l reținem și să ne uităm spre el cu mare atenție.

Deci, sâmbătă, ministrul de Externe al Omanului a făcut o vizită la Teheran, unde s-a întâlnit cu omologul său, ministrul de Externe iranian și cu președintele Republicii Islamice, domnul Massoud (Pezeshkian). De ce este importantă această vizită a oficialului din Oman?

Pentru că acești diplomați din Oman au intermediat negocierile - diplomația nucleară în anii 2013 - 2015 - dintre Iran și Statele Unite. Acestea s-au încheiat cu un succes atunci, așa cum știm. E vorba de acordul nuclear semnat de marile puteri și de Iran. Iar în 2024 a fost încheiat acel acord de reluare completă a tuturor relațiilor economice și diplomatice dintre Iran și Arabia Saudită.

Atunci, spoza de final s-a făcut sub egida Beijingului. Dar acele negocieri dintre Iran și Arabia Saudită s-au purtat sau au fost intermediate și mediate de către diplomații din Oman.

Expert: Un război civil în Iran ar fi foarte periculos

Alunecarea spre un război civil ar fi foarte periculoasă. Sigur, este un scenariu care este încă destul de îndepărtat. Până la urmă, populația are drept scop recăpătarea drepturilor civile, îmbunătățirea economiei și alte aspecte sociale.

Se vorbește că această nouă revoltă, după cea mai recentă din 2022, a fost provocată de deprecierea monedei iraniene. Aceasta a fost, dacă vreți, scânteia care a aprins un foc care mocnește acolo de destul de multă vreme.

Iranienii sunt un popor evoluționar prin definiție. Au asta în ADN-ul lor, nu de ieri, nu de azi, nu doar de după 1979.

Trebuie să înțelegem că, chiar dacă acum nu vom avea o schimbare a elitei conducătoare de la Teheran, fiecare moment revoluționar și fiecare victimă care apare în acest proces nu reprezintă altceva decât o crăpătură sau o fisură în fundația actualei conduceri iraniene."