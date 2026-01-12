Parlamentul European interzice accesul diplomaților iranieni pentru a evita „legitimarea regimului”

1 minut de citit Publicat la 19:21 12 Ian 2026 Modificat la 19:21 12 Ian 2026

Roberta Metsola. sursa foto: Getty

Toți diplomații și reprezentanții iranieni vor avea accesul interzis în sediile Parlamentului European, ca reacție la represiunea autorităților iraniene împotriva protestatarilor, a anunțat, luni, președinta instituției, Roberta Metsola, relatează Euronews.

„Această instituție nu va contribui la legitimarea unui regim care s-a menținut prin tortură, represiune și crimă”, a scris Metsola pe platforma X.

Interdicția se aplică tuturor sediilor Parlamentului European din Bruxelles, Strasbourg și Luxemburg și va rămâne în vigoare până la revocarea ei printr-o decizie a unui viitor președinte al Parlamentului.

Între timp, Uniunea Europeană se pregătește să promoveze noi sancțiuni împotriva Iranului, ca urmare a reprimării protestelor.

Mai devreme, luni, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat că Bruxelles-ul lucrează la sancțiuni „noi și mai severe” împotriva regimului iranian, folosind un „cadru juridic dedicat” pentru a viza persoane și entități acuzate de „încălcări și abuzuri grave ale drepturilor omului”.

„Aceasta este o decizie care trebuie luată în unanimitate de statele membre”, a precizat purtătorul de cuvânt al Comisiei.

Acesta a mai subliniat că Gardienii Revoluției Islamice (IRGC), o forță puternic înarmată aflată sub comanda directă a ayatollahului, se află deja sub sancțiuni ale UE, însă nu au fost desemnați drept organizație teroristă – un subiect discutat de mai mulți ani.

Potrivit regulilor actuale, includerea unei persoane sau entități pe lista organizațiilor teroriste a Uniunii Europene necesită o decizie emisă de o instanță judiciară din unul dintre cele 27 de state membre.

La finalul anului 2024, oficialii UE au identificat baza juridică necesară într-o hotărâre a Tribunalului Regional Superior din Düsseldorf, care a stabilit că atacul din 2022 asupra sinagogii din Bochum, în vestul Germaniei, a fost inițiat de o agenție a statului iranian.

În pofida acestui progres, discuțiile au stagnat ulterior, fără a fi adoptată vreo decizie concretă.