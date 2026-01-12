Avionul Spartan folosit de Nicușor Dan va fi modernizat. Radu Miruță: "Președintele are nevoie să comunice pe internet”

Zăpada a împiedicat timp de mai multe ore decolarea aeronavei președintelui Nicușor Dan de la Paris. Foto: Antena 3 CNN

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat, luni, la Antena 3 CNN că vor fi îmbunătățite sistemele de comunicații ale aeronavei Spartan folosită de președintele Nicușor Dan pentru a se deplasa în afara țării, astfel încât acesta să poată comunica pe internet în timpul zborului.

Radu Miruță a spus că STS se va ocupa de această problemă și că speră ca președintele să fie nevoit să mai zboare în condițiile actuale doar o dată sau de două ori:

“Va fi îmbunătățită (comunicarea președintelui, n.r.). Președintele are nevoie de a comunica navigând pe internet. Este o chestiune care e în curtea STS. MApN nu e responsabil de asta”.

Radu Miruță a mai explicat încă o dată care sunt condițiile din prezent pentru Nicușor Dan:

“În timp ce este în aer, președintele României poate fi contactat în caz de o necesitate și în 15-20 de minute aeronava poate ateriza astfel încât să își extindă comunicarea necesară. Da, timp de 4-5 ore cât zboară, președintelui îi este timp mort. E un lucru care trebuie să se întâmple, în anul 2026, o soluție prin satelit se poate face”.

Radu Miruță a mai spus că cei de la STS au deja două soluții pe care le iau în calcul: “Ni le vor prezenta ca ele să fie transmise producătorului italian al avionului ca să le integreze în bordul aeronavei ca o soluție integrată. Tehnologia există. Mă aștept să se rezolve în următoarele unu-două zboruri”.

Ce spune Radu Miruță despre o aeronavă prezidențială

Ministrul Apărării a mai precizat că deși trebuie să existe discuții despre o aeronavă prezidențială, este puțin probabil ca ea să fie achiziționată în 2026:

“Discuția trebuie purtată. L-am văzut pe domnul președinte spunând că probabil nu anul ăsta știind care sunt constrângerile bugetare și efortul pe care dumnealui îl face pentru a reduce cheltuielile. A redus cheltuielile adminsitrației prezidențiale, nu cu 20%, ci cu 30%. Nu e ușor a reduce. Eu cred că discuția trebuie purtată în spațiul public”.

Serviciul de Telecomunicații Speciale a transmis, joi, că poate asigura comunicații securizate pe avionul Spartan cu care zboară președintele Nicușor Dan, dacă acest lucru se solicită. În prezent, șeful statului poate fi contactat doar prin mesaje text atunci când se află la bordul aeronavei, nu și prin apel vocal.

Într-o discuție cu jurnaliștii, Dan a confirmat informațiile care circulă deja pe surse și care spun că aeronava Spartan, care a mai fost folosită de președinte în deplasări în străinătate, nu are facilități de comunicații criptate cu Bucureștiul, așa cum ar fi normal în cazul unui șef de stat NATO.