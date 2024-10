Un an de război: Peste 26.000 de rachete au fost trase asupra Israelului. Soldații IDF au ucis 17.000 de teroriști

Ploaie de rachete peste Israel. Foto: Profimedia Images

Forțele armate israeliene IDF au transmis, luni, la marcarea unui an de război, că 17.000 de teroriști au fost uciși în Gaza, cel puțin 800 în Liban și că 4.700 de tuneluri au fost găsite, fiind lovite 11.000 de poziții Hezbollah, scrie The Times of Israel.

Întrucât țara a marcat un an de la începutul războiului pe 7 octombrie 2023, Forțele de Apărare Israelului au publicat luni noi date despre operațiunile sale în Fâșia Gaza, Cisiordania și Liban.

Astfel, aproximativ 17.000 de agenți Hamas și membrii altor grupuri teroriste au fost uciși de către IDF în Fâșia Gaza de la începutul războiului, pe lângă cei 1.000 de teroriști uciși în 7 octombrie.

Ministerul Sănătății condus de Hamas a declarat că peste 41.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, deși cifra nu poate fi verificată în mod independent și se crede că include atât civili, cât și membri Hamas uciși în Gaza.

Datele IDF spun că armata a ucis opt comandanți de brigadă Hamas și pe cei de rang echivalent, precum și peste 30 de comandanți de batalion. Peste 165 de comandanți și agenți ai companiei Hamas cu un rang similar au fost, de asemenea, uciși, potrivit datelor.

Aproximativ 40.300 de ținte au fost lovite în Fâșia Gaza de la începutul războiului, iar trupele au localizat aproximativ 4.700 de guri de tunel, a spus IDF.

A doua zi după atacul Hamas, gruparea teroristă Hezbollah din Liban a lansat atacurile de-a lungul graniței de nord a Israelului, susținând că acționează în sprijinul locuitorilor din Gaza. Aceste lupte au escaladat constant în lunile următoare, până la momentul culminant de luna trecută, când Israelul a început o nouă ofensivă împotriva grupării teroriste și a ucis întreaga conducere a grupării.

IDF a declarat că a ucis peste 800 de teroriști în Liban, majoritatea membri ai Hezbollah, printre ei fiind 90 de comandanți Hezbollah, potrivit IDF.

Potrivit datelor IDF, aproape 11.000 de poziții Hezbollah au fost lovite de armată.

Pe de altă parte, de la începutul războiului, peste 26.000 de rachete, rachete și drone au fost lansate spre Israel de pe mai multe fronturi. Dintre acestea, 13.200 au fost trase din Gaza - cel puțin 5.000 numai pe 7 octombrie - 12.400 din Liban, aproximativ 60 din Siria, 180 din Yemen și 400 din Iran - acesta din urmă în două atacuri directe asupra Israelului pe 13 aprilie și 1 octombrie.

IDF nu a detaliat câte drone și rachete au fost lansate din Irak asupra Israelului în timpul războiului.

IDF a spus că Unitatea 504 a Direcției de Informații Militare a interogat aproximativ 7.000 de suspecți palestinieni din Fâșia Gaza, mulți dintre aceștia arestați și aduși în Israel pentru a fi audiați în continuare.

Un total de 728 de soldați, rezerviști și ofițeri de securitate au fost uciși și alți 4.576 au fost răniți în război din 7 octombrie. Dintre aceștia, 346 au fost uciși și 2.299 au fost răniți în timpul ofensivei terestre din Gaza.