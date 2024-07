Un tânăr a reușit să ajungă la mal după ce un rechin i-a retezat un picior, în Australia. Un polițist i-a salvat viața cu lesa câinelui

Piciorul retezat al unui surfer care a fost atacat de un rechin a fost adus de valuri pe o plajă din Australia, relatează BBC.

Atacul a avut loc marți.

Kai McKenzie, un tânăr în vârstă de 23 de ani, făcea surf lângă Port Macquarie, în New South Wales, când a fost atacat de rechinul din rasa Marele Alb, cu o lungime de trei metri.

Mușcătura rechinului l-a lăsat pe McKenzie fără un picior.

În pofida traumei grave, tânărul a reușit să prindă un val către mal cu placa sa de surf parțial distrusă în urma atacului (foto următoare) și a ajuns pe plajă.

