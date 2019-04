foto- Twitter

Earl Thomas Conley, un îndrăgit cântăreț de country, a murit la vârsta de 77 de ani.

Artistul a cunoscut succesul între anii 1981 și 1989, când a lansat 18 single-uri ce au ocupat primul loc în topul muzicii de specialitate.

Earl a colaborat în repetate rânduri cu idolul și prietenul său, Blake Shelton.

„Inima mea e complet distrusă astăzi. Sunt trist să anunţ că Earl Thomas Conley a murit în dimineaţa acestei zile. Earl a fost cântăreţul meu preferat din toate timpurile, erou şi prieten. Îți vom duce cu toții dorul, fratele meu”, a scris Shelton pe Twitter.

Printre cele mai cunoscute melodii ale lui Conley se numără „Fire and Smoke”, lansat în 1981, „Somewhere Between Right and Wrong”, „Your Love’s on the Line”, „Holding Her and Loving You”, „Don’t Make It Easy for Me”, „Angel in Disguise”.

Conley s-a născut în 1941, în Portsmouth (Ohio) şi, după ce a încheiat serviciul militar, a ajuns în Tennessee pentru a urma o carieră în muzică.

Artistul s-a retras din lumina reflectoarelor în urmă cu doi ani, când a fost diagnosticat cu demență.