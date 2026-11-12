Un colonel rus a fost ucis de o bombă plasată în mașină, la Sankt Petersburg, în ziua în care emisarii SUA discută cu Putin la Moscova

2 minute de citit Publicat la 09:23 12 Noi 2026 Modificat la 09:33 12 Noi 2026

Explozia a fost surprinsă de la distanță de o cameră de supraveghere. Sursă foto: Captură video Nexta_tv via X

Un colonel din armata rusă a fost ucis joi de o bombă plasată în mașina sa, într-un district din Sankt Petersburg, relatează Agerpres, care citează EFE. Incidentul are loc în ziua în care emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner poartă discuții la Moscova cu Vladimir Putin, după trilaterala SUA-Rusia-Ucraina, încheiată la Abu Dhabi fără rezultate semnificative.

Potrivit presei ruse, dispozitivul exploziv a fost atașat la șasiul mașinii și a detonat la scurt timp după ce ofițerul a început să se deplaseze cu autovehiculul.

Colonelul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită imediat, a murit pe loc din cauza rănilor suferite. Poliția a ajuns la locul exploziei și investighează circumstanțele incidentului. Autoritățile locale au închis autostrada din apropiere.

Agenția locală de știri Fontanka a relatat inițial că victima era însoțită de o rudă, care ar fi fost rănită, dar a revenit ulterior precizând că militarul a urcat singur în mașină, informație confirmată de imaginile de pe o cameră de supraveghere aflată în zonă.

A Russian colonel was reportedly killed when his car exploded on Kolpinskoye Highway in St Petersburg at around 7am local time. A family member travelling with him was injured and taken to hospital, according to local media. The officer’s identity and reports that he was the chief navigator of Russia’s 6th Air and Air Defence Army remain unconfirmed. — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) November 12, 2026

Anton Gherașcenko, un fost oficial din ministerul ucrainean de Interne, notează într-o postare pe X că, potrivit unui post rus de televiziune, victima ar fi ofițer navigator șef în cadrul Armatei a 6-a a forțelor aeriene ruse iar unitatea sa ar fi executat multiple atacuri asupra obiectivelor civile, în special în regiunea ucraineană Harkov.

A vehicle exploded in Russia's St Petersburg. By preliminary reports, a military pilot was inside and was killed. A Russian TV channel claims it was the chief navigator of the 6th Air Force and Air Defense Army of the Russian Federation. This unit has carried out multiple attacks on Ukrainian civilians, especially in Kharkiv region. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 12, 2026

Mai multe atentate în care au fost uciși ofițeri ruși au fost atribuite Ucrainei

Fontanka a relatat totodată că un autobuz a fost, de asemenea, avariat în explozie, mai multe geamuri fiind sparte de unda de șoc.

Comitetul de Investigații Rus a deschis un dosar penal pentru omor, dar nu a comunicat momentan nicio suspiciune cu privire la cine ar fi putut organiza și executa atacul.

De la începutul războiului din Ucraina, mai mulți militari ruși, inclusiv ofițeri de rang înalt, au fost uciși în atacuri cu explozibil atribuite serviciilor de informații ucrainene.

Unul dintre cele mai proeminente cazuri a fost cel al lui Fanil Sarvarov, șeful Operațiunilor Statului Major General rus, care a fost lichidat în decembrie anul trecut la Moscova în explozia unei mașini-capcană.