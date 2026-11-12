Antena 3 CNN Externe Un colonel rus a fost ucis de o bombă plasată în mașină, la Sankt Petersburg, în ziua în care emisarii SUA discută cu Putin la Moscova

Un colonel rus a fost ucis de o bombă plasată în mașină, la Sankt Petersburg, în ziua în care emisarii SUA discută cu Putin la Moscova

A.I.
2 minute de citit Publicat la 09:23 12 Noi 2026 Modificat la 09:33 12 Noi 2026
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explozie sankt petersburg camera supraveghere
Explozia a fost surprinsă de la distanță de o cameră de supraveghere. Sursă foto: Captură video Nexta_tv via X

Un colonel din armata rusă a fost ucis joi de o bombă plasată în mașina sa, într-un district din Sankt Petersburg, relatează Agerpres, care citează EFE. Incidentul are loc în ziua în care emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner poartă discuții la Moscova cu Vladimir Putin, după trilaterala SUA-Rusia-Ucraina, încheiată la Abu Dhabi fără rezultate semnificative.

Potrivit presei ruse, dispozitivul exploziv a fost atașat la șasiul mașinii și a detonat la scurt timp după ce ofițerul a început să se deplaseze cu autovehiculul.

Colonelul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită imediat, a murit pe loc din cauza rănilor suferite. Poliția a ajuns la locul exploziei și investighează circumstanțele incidentului. Autoritățile locale au închis autostrada din apropiere.

Agenția locală de știri Fontanka a relatat inițial că victima era însoțită de o rudă, care ar fi fost rănită, dar a revenit ulterior precizând că militarul a urcat singur în mașină, informație confirmată de imaginile de pe o cameră de supraveghere aflată în zonă.

Anton Gherașcenko, un fost oficial din ministerul ucrainean de Interne, notează într-o postare pe X că, potrivit unui post rus de televiziune, victima ar fi ofițer navigator șef în cadrul Armatei a 6-a a forțelor aeriene ruse iar unitatea sa ar fi executat multiple atacuri asupra obiectivelor civile, în special în regiunea ucraineană Harkov.

Mai multe atentate în care au fost uciși ofițeri ruși au fost atribuite Ucrainei

Fontanka a relatat totodată că un autobuz a fost, de asemenea, avariat în explozie, mai multe geamuri fiind sparte de unda de șoc.

Comitetul de Investigații Rus a deschis un dosar penal pentru omor, dar nu a comunicat momentan nicio suspiciune cu privire la cine ar fi putut organiza și executa atacul.

De la începutul războiului din Ucraina, mai mulți militari ruși, inclusiv ofițeri de rang înalt, au fost uciși în atacuri cu explozibil atribuite serviciilor de informații ucrainene.

Unul dintre cele mai proeminente cazuri a fost cel al lui Fanil Sarvarov, șeful Operațiunilor Statului Major General rus, care a fost lichidat în decembrie anul trecut la Moscova în explozia unei mașini-capcană. 

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Etichete: sankt petersburg masina capcana explozie bomba razboi rusia ucraina Vladimir Putin Jared Kushner Steve Witkoff

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