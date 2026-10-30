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Un convoi cu ajutoare umanitare a plecat spre oraşul Oleşki din Ucraina, aflat sub controlul Rusiei

A.E.D.
2 minute de citit Publicat la 07:47 30 Oct 2026 Modificat la 07:48 30 Oct 2026
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colaj 2 poze din oraşul Oleşki, aflat sub controlul rusilor
Un convoi cu ajutoare umanitare a plecat spre oraşul Oleşki din Ucraina, aflat sub controlul Rusiei. Sursa colaj foto: X/Nexta

Un convoi cu ajutoare umanitare a pornit în cursul nopții trecute spre orașul Oleşki, din sudul Ucrainei, aflat sub control ruşilor, transportând, printre altele, alimente și materiale medicale, a relatat vineri publicația rusă Izvestia, potrivit Reuters. Un armistițiu a intrat în vigoare marţi în orașul ucrainean aflat pe malul sudic al Niprului pentru a permite desfăşurarea acestei operaţiuni, la o săptămână după ce încetarea focului fusese anunţată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump. 

Pe de altă parte, această iniţiativă vine în urma mai multor săptămâni de eforturi menite să organizeze o operaţiune de ajutor pentru locuitorii acestui oraş aflat într-o situaţie extrem de precară, capturat de forţele ruse la scurt timp după invadarea vecinului său de către Moscova, în februarie 2022.

Jurnaliştii publicaţiei Izvestia au difuzat câteva imagini video în care apare comisarul rus pentru drepturile omului, Lana Lantratova, precum şi imagini cu autocare parcate de-a lungul unui drum.

Convoiul ar fi însoţit de jurnalişti din ţări precum Franţa, Italia, Rusia, Ucraina şi Statele Unite ar însoţi convoiul, au mai notat ei de la Izvestia.

Joi, Rusia şi Ucraina au declarat că operaţiunile de deminare au fost finalizate în jurul localităţii Oleşki şi că operaţiunea umanitară era gata să înceapă, pentru a transporta ajutoare către locuitori şi a permite unora dintre aceştia să plece.

În alte părţi ale Ucrainei, Rusia a lovit o instalaţie industrială lângă Kremenciuk, ţintind totodată capitala, Kiev, şi Harkov, al doilea oraş ca mărime al ţării, provocând incendii, au declarat oficialii pe aplicaţia de mesagerie Telegram, după atacurile mortale din ziua precedentă.

Capitala Rusiei, Moscova, a respins un atac cu drone, a declarat primarul oraşului.

Oleșki a fost ocupat de Rusia încă din primele zile ale invaziei pe scară largă, în februarie 2022. Săptămâna aceasta au fost făcute publice imagini surprinse de o dronă deasupra "oraşului-fantomă" ucrainean.

Locuitorii au rămas blocați, cu foarte puțină mâncare, între pozițiile ucrainene de pe celălalt mal al Niprului și forțele ruse aflate la est.

Înainte de război, în Oleșkitrăiau 24.000 de oameni. În prezent, Ucraina estimează că în oraș și în împrejurimi au mai rămas aproximativ 6.000 de persoane, printre care 200 de copii.

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Etichete: convoi ajutoare oras Ucraina armistitiu Rusia

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