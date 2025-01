Un general iranian spune că Rusia a bombardat deșertul pustiu în loc să-i lovească pe rebelii care veneau după Assad: „Am fost învinși”

Vladimir Putin și Bashar al-Assad FOTO: Getty Images/ Hepta

Un important general iranian a acuzat Rusia că a mințit Teheranul spunând că avioanele sale atacau rebelii sirieni, în timp ce acestea bombardau, de fapt, deșertul pustiu.

Într-o abatere extrem de rară de la linia diplomatică a Iranului cu privire la situația Siriei, generalul de brigadă Behrouz Esbati a acuzat voalat Moscova pentru căderea guvernului lui Bashar al-Assad, în timpul unui discurs susținut la o moschee din Teheran.

O înregistrare audio a discursului a fost publicată săptămâna aceasta de Abdullah Abdi, un jurnalist stabilit la Geneva, care scrie despre Iran, potrivit Business Insider.

„Am fost învinși și învinși foarte rău. Am primit o lovitură foarte mare și a fost foarte greu", a spus Esbati despre căderea lui Assad, conform unei traduceri a The New York Times.

În înregistrare, Esbati, un comandant superior al Corpului Gărzii Revoluționare Iraniene, a spus că Rusia i-a spus Teheranului că bombardează sediul Hayat Tahrir al-Sham, gruparea rebelă care conducea ofensiva împotriva regimului lui Assad.

Dar forțele Moscovei „ținteau deșertul”, a spus Esbati.

Esbati a acuzat Rusia că a oprit radarele atunci când Israelul a lansat atacuri asupra Siriei în 2024, permițând forțelor din Tel Aviv să atace mai eficient.

Generalul a învinuit, de asemenea, în mare măsură corupția internă pentru căderea lui Assad, spunând că mita este răspândită printre oficialii și generalii de rang înalt din Siria.

El a adăugat că relațiile dintre Damasc și Teheran au fost tensionate în ultimul an, întrucât Assad a refuzat o cerere a Iranului de a facilita atacurile asupra Israelului prin Siria.

Business Insider nu a putut verifica în mod independent afirmațiile lui Esbati.

Iranul a avut un ton blând după căderea guvernului Assad, spunând că soarta Siriei va depinde de poporul său și că „nu va precupeți niciun efort pentru a ajuta la stabilirea securității și stabilității în Siria”.

Assad, un aliat vechi atât al Iranului, cât și al Rusiei, a fugit din Damasc la începutul lunii decembrie, când forțele Hayat Tahrir al-Sham au năvălit în capitală dinspre nord-vest. Observatorii internaționali cred că înaintarea rebelilor s-a produs în mare parte pentru că Moscova, un sprijin militar important pentru Assad, și-a redirecționat resursele către războiul din Ucraina.

Declarațiile lui Esbati au venit în același timp în care un fost consilier principal al lui Assad a spus pentru Al Arabiya, publicație deținută de guvernul saudit, că președintele rus Vladimir Putin a blocat asistența militară pentru Siria.

Kamel Saqr a spus că Assad i-a cerut lui Putin să aprobe personal transportul aerian de ajutor militar către Siria – și că liderul rus a fost de acord.

Ajutorul urma să fie transportat prin avioane iraniene, dar Saqr a spus că Teheranul i-a spus lui Assad că nu a primit nicio solicitare de la Moscova.

Assad a întrebat apoi Moscova despre situație, dar „nu a primit niciun răspuns”, a spus Saqr.

Căderea lui Assad, pe care nici Moscova, nici Teheranul nu au încercat să o prevină, a adus implicații profunde pentru forțele Rusiei din regiune. Moscova se bazase anterior pe o bază aeriană și o bază navală, pe care le-a menținut în baza unui acord cu Assad, pentru operațiunile sale în Africa și în Marea Mediterană.

Nu este clar dacă Rusia va putea să mențină aceste două facilități, dar rapoartele arată că se pregătește să mute o mare parte din echipamentele sale din Siria. Acum câteva zile, Ucraina a declarat că Moscova plănuiește să își mute activele în Libia.