”Aveți un spirit de turmă foarte mare” Un italian, stabilit de șase ani la Sibiu, și-a schimbat părerea despre România și vrea să plece înapoi acasă

Un italian a decis să se mute în Sibiu, după ce s-a îndrăgostit de acest oraș, însă bărbatul și-a schimbat părerea: ”La început m-am îndrăgostit de oraș, apoi mi-am dat seama”

Sursa foto: turnulsfatului.ro

Luca Ciccorelli are 40 de ani și vine din sudul Italiei, din orașul Foggia. Acum șase ani, bărbatul s-a mutat la Sibiu, însă după ce a luat Bac-ul în limba română și s-a înscris la Facultatea de Drept, vrea să se întoarcă acasă, scrie publicația locală Turnul Sfatului.

O parte din motivele acestei decizii au legătură cu ceea ce a descoperit în România.

Citește și: Un hoț a plecat cu mâna goală dintr-un magazin după ce vânzătorul i-a spus că a ajuns după ora închiderii, în Austria

În 2015, Luca a ajuns pentru prima dată la Sibiu. După șase ani are cu totul o altă impresie față de orașul și de țara în care pe atunci i se părea că și-a găsit liniștea și pacea.

”Când am venit în Sibiu m-am îndrăgostit, nu doar mi-a plăcut, era liniște, mi-a plăcut locul, nu era un fel de haos cum este la noi în Italia, cu mașinile care claxonează, care fac zgomot, cu oamenii care se ceartă. Cum s-ar zice la noi în Italia, m-am simțit în pace. Așa a fost în primul an.

Anul următor încă nu luasem decizia să vin la Sibiu, am continuat să rămân în Italia, am continuat cursurile de limba română și acolo, după care în 2017 am revenit la Sibiu. Cursul nu înseamnă doar învățarea limbii române, mergem la muzeu, la câteva evenimente, la filme, la concerte muzicale.

În anul în care am venit am nimerit la evenimentul Cântecele Munților, mi-a plăcut foarte tare că oamenii nu doar stăteau. Toți dansau, este un fel de emoție, au împărtășit și ei aspectul acesta. Mi-a atras atenția acest lucru, toți oamenii mi s-au părut egali în momentul de față”, a mărturisit Luca pentru publicația sibiană.

S-a angajat la un call center, dar spune că s-a simțit discriminat la bani. A fost dat afară, a dat firma în judecată și a câștigat, dar a renunțat în cele din urmă.

Citește și: Un român beat, care a mers la spital cu actele unei alte persoane, s-a luat la bătaie cu polițiștii, în Spania

”Au încercat să mă trateze ca un sclav”

”Au încercat să mă trateze acolo ca un sclav. Eu sunt o persoană foarte atentă, eu știu, am un salariu de bază, am tichete de masă, bonus de performanță și un bonus suplimentar pentru ceea ce vând acolo.

Dacă eu știu că salariul este 2.100 de lei net, știu că am lucrat zilele respective pentru că și eu mi le-am însemnat în caietul meu, știu câte tichete de masă trebuie să iau, apoi bonusul de performanță, apoi câte produse am vândut, la final știu cât trebuie să fie salariul meu”, a povestit bărbatul.

El a început să cunoască România și românii și s-a declarat dezamăgit de câteva lucruri.

Citește și: Influencer italian, impresionat de curățenia din România: "Curăță chiar și unde este curat"

”Ce am constatat este că românii nu sunt capabili să integreze persoane”

Toate experiențele prin care a trecut îl fac pe italian să afirme că românii sunt persoane care integrează cu greu alte persoane, mai ales străinii.

”Ce am constatat este că românii nu sunt capabili să integreze persoane care nu sunt români în sensul că, eu, de exemplu, nu sunt împotriva nimănui, dar încerc să-l ajut, să-l chem alături de alții, trebuie să te simți liber, că nu ești minor sau superior față de alții. Aici am simțit un fel de tu ești tu, noi suntem noi.

Citește și: Alexandru, românul dat dispărut de familie în Italia, a fost găsit după două săptămâni de căutări

”Aveți un spirit de turmă foarte mare între voi, nu aveți acest spirit de a schimba situația”

Nu-și dorește să rămână la Sibiu, vrea să-și finalizeze studiile și să se întoarcă în Italia.

”România este o țară foarte frumoasă, merită mai mult decât are, dar am învățat o expresie nouă, aveți un spirit de turmă foarte mare între voi, nu aveți acest spirit de a schimba situația. Așa e la facultate, avem o problemă la facultate, să zicem, scaunele sunt rupte toate, nu doar al meu, eu am plătit taxa, tu ai plătit taxa, de ce nu spui?

Vreau să termin Facultatea de Drept, să fac un curs pentru mediator european ca să mă pot întoarce în Italia și să lucrez. Nici nu vreau să schimb orașul pentru că Clujul este mai scump decât Sibiul, Bucureștiul la fel, Timișoara și ea e mai scumpă”, a spus acesta.