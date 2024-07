Una dintre cele mai noi nave de război ale Iranului s-a răsturnat în port, în timp ce era în proces de reparații, un incident care ar putea deteriora sistemele cheie de luptă și ar putea scoate nava din funcțiune timp de până la jumătate de an, potrivit CNN.

Fregata Sahand se afla la un doc din portul Bandar Abbas când și-a „pierdut echilibrul” după ce apa s-a scurs în rezervoare, potrivit Agenției de știri a Republicii Islamice (IRNA).

O fotografie de la Agenția de știri semi-oficială Tasnim a arătat nava de război, de aproximativ 2.000 de tone, răsturnată pe partea stângă în portul Bandar Abbas.

Iranian frigate SAHAND 74 has capsized and sunk in port at Bandar Abbas. Ship had recently been fitted with Sayyad-3 surface-to-surface missile launchers (photos fm early March) although the launchers don't seem to be present here. Ship has fallen right over amidst merchant ships pic.twitter.com/9Lp1fcXmE2