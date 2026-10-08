Ungaria deblochează negocierile Ucrainei în UE și ajută, indirect, și Republica Moldova. Peter Magyar pune însă Kievului o condiție

Rezolvarea disputei ar putea să deschidă calea pentru prima întâlnire bilaterală dintre premierul ungar Péter Magyar și președintele ucrainean Volodimir Zelenski (în imagine, cei doi sunt surprinși la un summit UE la Bruxelles, desfășurat în iunie). Foto: Profimedia Images

Ungaria și-a ridicat veto-ul asupra a două blocuri de negocieri pentru aderarea Ucrainei în UE. Deblocarea negocierilor de aderare ale Kievului a fost condiționată de Budapesta de adoptarea, în parlamentul ucrainean, a unei noi legi privind drepturile minorităților în învățământ, informează Euronews.

Ridicarea, de către Ungaria, a veto-ului privind aderarea Ucrainei în Uniunea Europeană, elimină astfel un obstacol major înaintea summit-ului Consiliului European, programat săptămâna viitoare și facilitează, totodată, avansarea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova, în condițiile în care cele două țări candidate rămân „cuplate” în acest proces de aderare.

Budapesta a pus frână negocierilor de aderare până când Ucraina nu adoptă legislația care acordă noi drepturi minorității maghiare din Transcarpatia, în cadrul unui plan în 11 puncte.

În urma unui acord la nivel de experți, se așteaptă ca Rada Supremă de la Kiev (parlamentul ucrainean), să adopte respectiva legislație luni. Adoptarea legii ar deschide calea pentru ca Ungaria să aprobe deschiderea clusterelor doi și trei la Consiliul pentru Afaceri Generale din Luxemburg, programat marți, a doua zi.

Cele două clustere pentru aderare acoperă domeniile piața internă și concurența. La începutul acestui an, Kievul a deschis clustere care acoperă domenii considerate fundamentale pentru aderare: statul de drept, sistemul judiciar și relațiile externe.

La aceeași întâlnire din Luxemburg, se așteaptă, de asemenea, ca statele membre să deblocheze fonduri de coeziune de 4,2 miliarde de euro către Ungaria, blocate anterior, din cauza problemelor legate de corupție.

Rezolvarea disputei ar putea, de asemenea, să deschidă calea pentru prima întâlnire bilaterală dintre premierul ungar Péter Magyar și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Acordul privind minoritățile este esențial pentru aderarea Ucrainei în UE.

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat puternic în timpul mandatului lui Viktor Orbán, al cărui guvern s-a confruntat în repetate rânduri cu Kievul pe tema Ucrainei și a blocat progresele acesteia către aderarea la Uniunea Europeană. Succesorul său, Péter Magyar, a încercat să repare relațiile de când a preluat funcția în mai, însă drepturile etnicilor maghiari din regiunea ucraineană Transcarpatia rămân o sursă de tensiune.

În iunie, cele două țări au convenit asupra unui plan în 11 puncte pentru consolidarea drepturilor minorităților. Ungaria a răspuns permițând deschiderea a două clustere de negociere în cadrul negocierilor de aderare a Ucrainei la UE.

Budapesta a blocat însă progresele ulterioare, insistând ca parlamentul Ucrainei, Rada Supremă, să adopte mai întâi legislația prevăzută în acord. Legile ar urma să fie adoptate până la sfârșitul anului.