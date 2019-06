Ungaria își ”cumpără” ieșire la mare

Ungaria va construi un port şi o bază logistică în portul italian Trieste, în ideea de a facilita şi a urgenta exportul de bunuri ungare peste hotare, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, transmite MTI, potrivit agerpres.ro.



Graţie unei investiţii de 60-100 milioane de euro, ce va fi făcută pe o suprafaţă de teren de 32 de hectare, companiile ungare vor putea să îşi trimită bunurile pe mare într-un interval de 24 de ore, a apreciat Peter Szijjarto, în deschiderea unei conferinţe pe logistică la Mogyorod, în apropiere de capitala Budapesta.

"Ungaria va construi un port şi o bază logistică la Trieste, pentru a permite companiilor care exportă peste hotare să deruleze operaţiuni de shipping şi fără obstacole", a spus Peter Szijjarto, adăugând că contractul ar putea fi semnat la începutul lunii viitoare.



La aceeaşi conferinţă, Peter Szijjarto a mai spus că Ungaria va trebui să îşi reducă decalajul care o separă de Europa Occidentală la capitolul infrastructură pentru a-şi îmbunătăţi competitivitatea. Pentru a face acest lucru, Ungaria trebuie să dezvolte un coridor de infrastructură nord-sud, să majoreze numărul de puncte de trecere a frontierei rutiere şi feroviare şi, de asemenea, să răspundă la problema absenţei unei linii de tren de mare viteză în Europa Centrală.

În acest sens, Szijjarto a subliniat că Guvernul ungar va implementa o modernizare a întregii reţele de drumuri publice şi a reţelei de cale ferată până în 2024. Pentru aceasta vor fi cheltuite 3.200 miliarde forinţi (9,9 miliarde euro) pentru modernizarea drumurilor şi 1.500 miliarde forinţi pentru modernizarea reţelei de cale ferată până în 2022.



Cu privire la dezvoltarea coridorului de infrastructură nord-sud, Szijjarto a spus că Ungaria va finaliza până în 2022 secţiunea de 229 de kilometri din autostrada Via Carpathia, care începe în Lituania şi ar urma să ajungă până în Grecia.



În ceea ce priveşte punctele de trecere a frontierei, Szijjarto a spus că lucrările de construcţie la noul pod peste Dunăre între localităţile Komarom şi Komarno, precum şi a autostrăzii care va face legătura între Budapesta şi Bratislava vor fi finalizate până la sfârşitul lui 2019. În plus, construcţia unui nou pod peste râul Ipoly între Dregelypalank (Ungaria) şi Ipelske Predmostie (Slovacia) va începe în a doua jumătate a acestui an.