Cinci țări UE pregătesc primul centru de deportare a migranților în Rwanda. Cine sunt cei vizați și când va deveni operațional

3 minute de citit Publicat la 16:13 16 Noi 2026 Modificat la 16:13 16 Noi 2026

În august, Rwanda a declarat că a început „discuții preliminare” cu mai multe state europene. FOTO: Getty Images

Cinci state membre ale Uniunii Europene urmează să anunțe crearea unui centru pentru deportarea migranților în Rwanda, potrivit unor surse diplomatice, citate de BBC.

Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu de intensificare a deportărilor și de limitare a migrației ilegale.

Germania, Danemarca, Austria, Grecia și Olanda au anunțat în septembrie că lucrează la încheierea unui acord cu o țară din afara UE pentru găzduirea unor „centre de returnare”.

În august, Rwanda a declarat că a început „discuții preliminare” cu mai multe state europene.

Potrivit informațiilor disponibile, schema s-ar aplica doar solicitanților de azil care au epuizat toate căile legale prin care ar putea obține dreptul de a rămâne în UE. Situația este diferită de cea prevăzută într-un acord abandonat al Marii Britanii, care viza trimiterea persoanelor în Rwanda pentru ca cererile lor de azil să fie procesate acolo.

Contestațiile în instanță au împiedicat punerea în aplicare a acordului britanic, iar acesta a fost în cele din urmă abandonat de guvernul laburist care a preluat puterea în 2024.

Cele cinci state membre ale UE susțin că planul de trimitere a migranților în străinătate respectă legislația europeană și dreptul internațional, însă organizațiile pentru drepturile omului avertizează că acesta ar putea încălca drepturile migranților.

Noua reformă a UE privind deportarea migranților

Acordul vine în urma unei reforme recente a UE, care a permis crearea unor astfel de centre în afara blocului comunitar.

Centrul din statul est-central african ar urma să funcționeze inițial ca proiect-pilot, găzduind aproximativ 100 de persoane. Fiecare dintre cele cinci țări ar putea trimite câte aproximativ 20 de migranți.

Potrivit informațiilor, statele UE și-au exprimat speranța că centrul va deveni operațional în 2027. Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a Națiunilor Unite ar putea avea un rol auxiliar în acest proiect.

„OIM are o lungă experiență în acordarea de asistență migranților aflați în tranzit, inclusiv în contexte complexe”, a declarat un purtător de cuvânt al organizației, adăugând că instituția poartă discuții cu unele state membre ale UE „cu privire la planurile de înființare a unor centre de returnare sau a unor mecanisme similare”.

În contextul apropierii alegerilor din mai multe state membre ale UE, guvernele sunt supuse presiunilor de a demonstra că pot controla migrația.

Preocupările legate de securitate, dificultățile economice și dezamăgirea față de partidele aflate la guvernare au avut toate un rol major în conturarea atitudinilor față de persoanele care își părăsesc țările de origine.

Clementine de Montjoye, cercetătoare principală pentru Africa în cadrul organizației Human Rights Watch, a declarat că alegerea Rwandei ar putea stârni îngrijorări, având în vedere istoricul bine documentat al țării în ceea ce privește „reprimarea disidenței, detențiile arbitrare, relele tratamente aplicate persoanelor aflate în detenție” și sprijinul acordat rebelilor înarmați din Republica Democrată Congo vecină.

„Plata unor sume către Kigali pentru găzduirea unui program de deportare nu ar provoca doar suferință și prejudicii persoanelor deportate, ci ar finanța și ar oferi influență politică unui guvern responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, atât pe plan intern, cât și în străinătate.”

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE, o instituție independentă, a susținut că orice țară terță care găzduiește un centru de returnare trebuie să „respecte drepturile fundamentale”, inclusiv principiul potrivit căruia nicio persoană nu trebuie trimisă într-o țară în care se confruntă cu un risc serios de persecuție.

Copiii neînsoțiți nu ar trebui trimiși într-un centru de returnare, a mai precizat agenția.

Potrivit Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), în primele 10 luni ale anului 2026 au fost înregistrate aproape 110.000 de treceri ilegale ale frontierelor externe ale UE, ceea ce reprezintă o scădere de 29% față de aceeași perioadă a anului precedent.

În octombrie au fost detectate aproximativ 18.100 de treceri, cu circa 6% mai puține decât în octombrie 2025, dar cu 22% mai multe decât în septembrie, „în principal din cauza creșterii puternice a numărului de sosiri pe ruta vest-africană către Insulele Canare”.