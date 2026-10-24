România, cea mai ieftină țară din UE la alimente, dar românii nu simt asta în buzunare. Cât costă mâncarea față de Franța și Italia

Prețurile de consum din Luxemburg sunt de aproximativ 2,5 ori mai mari decât cele din România. Foto: Getty Images

România este cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană în ceea ce privește prețurile alimentelor, cu 33,3% sub media europeană, potrivit unei analize Euronews. Cu toate acestea, prețurile mai mici nu înseamnă automat că alimentele sunt mai accesibile, având în vedere că gospodăriile din România alocă 23,1% din buget pentru hrană și băuturi nealcoolice, una dintre cele mai mari ponderi din UE.

Alimentele ocupă o pondere importantă în bugetele gospodăriilor din Europa, însă costul unui coș de cumpărături variază foarte mult de la o țară la alta. În UE, alimentele și băuturile nealcoolice reprezintă 13,6% din cheltuielile gospodăriilor, comparativ cu 23,6% în cazul locuinței și al facturilor la utilități, potrivit analizei care citează date Eurostat.

Indicele Numbeo compară inițial prețurile alimentelor din diferite țări cu cele din New York, căruia îi atribuie valoarea de referință 100. Pentru a facilita comparația între statele europene, Euronews Business a recalculat valorile, stabilind media Uniunii Europene la 100. Astfel, un indice de 66,7 pentru România înseamnă că prețurile alimentelor sunt, în medie, cu 33,3% mai mici decât media UE, în timp ce un indice de 120 indică prețuri cu 20% peste această medie.

Cea mai ieftină țară din UE: alimentele costă cu o treime mai puțin în România

Trei dintre cele mai scumpe cinci țări sunt nordice. Islanda (183,6) ocupă locul al doilea, urmată de Norvegia (154,4), Luxemburg (134,9) și Danemarca (128,4). Și celelalte țări nordice se situează peste media UE: Finlanda (119,7) și Suedia (116,6).

Dintre cele cinci mari economii europene, Franța este țara cu cele mai scumpe alimente, prețurile fiind cu 27,5% peste media UE. Spania (89,7) este singura țară dintre acestea în care prețurile sunt sub medie. Regatul Unit (111,9), Germania (111,6) și Italia (110,2) se situează peste medie, cu niveluri similare ale prețurilor.

Austria (124,5), Irlanda (122), Belgia (117,6) și Țările de Jos (116,4) se numără, de asemenea, printre țările mai scumpe, toate situându-se peste media UE.

În interiorul UE, România (66,7) este țara cu cele mai mici prețuri la alimente, acestea fiind cu 33,3% sub media europeană.

În general, alimentele sunt mai ieftine în țările din Europa de Est și din Balcani, inclusiv în țările candidate la aderarea la UE. De exemplu, indicele este de 59,8 în Macedonia de Nord, de 67,9 în Bosnia și Herțegovina și de 68,8 în Serbia.

Turcia (82,1) este mai scumpă decât mai multe state membre ale UE, deși rămâne sub media europeană. Turcia înregistrează, de asemenea, cea mai ridicată inflație alimentară din Europa.

Prețurile mai mici nu înseamnă că alimentele sunt mai accesibile

Ilaria Benedetti, conferențiar universitar la Universitatea din Tuscia, a subliniat că, deși în unele țări prețurile alimentelor sunt sub media UE, gospodăriile cheltuiesc o parte mai mare din buget pentru hrană. De exemplu, alimentele sunt mai ieftine în România, dar gospodăriile alocă 23,1% din buget pentru alimente și băuturi nealcoolice. Această pondere depășește 20% și în Bulgaria.

„Prețurile mai mici nu înseamnă neapărat că alimentele sunt mai accesibile”, a declarat pentru Euronews Business profesorul Jeremiás Máté Balogh, de la Universitatea Corvinus.

Referindu-se la diferențele salariale și la puterea de cumpărare, acesta a subliniat că alimentele pot fi mai ieftine în termeni absoluți, dar mai puțin accesibile în raport cu veniturile pe care oamenii le obțin după impozitare.

Un coș cu 18 produse alimentare costă 69,84 de euro în UE

Euronews a comparat prețurile pentru 18 produse de bază în octombrie 2026, care indică un cost mediu de 69,84 de euro pentru un coș de cumpărături în UE.

Țigările au fost excluse din calculul Euronews, deoarece prețurile variază considerabil, iar ponderea fumătorilor diferă de la o țară la alta.

La fel ca în cazul indicelui, coșul de cumpărături este cel mai scump în Elveția, unde costă 137,90 de euro, în timp ce Republica Moldova este cea mai ieftină, cu un cost de 41,10 euro.

Coșul costă peste 100 de euro și în Norvegia (116,10 euro). Alte țări scumpe sunt Luxemburg (99 de euro), Austria (88,10 euro) și Danemarca (87,70 euro).

Franța rămâne cea mai scumpă dintre cele cinci mari economii comparate. Coșul costă 87,40 de euro în Franța, față de numai 63 de euro în Spania. Aceleași produse costă 80 de euro în Italia, 75,20 euro în Germania și 69,10 euro în Regatul Unit.

Cele 18 produse alimentare pot fi cumpărate cu mai puțin de 50 de euro în Macedonia de Nord (43,90 euro), Kosovo (45,50 euro), România (45,90 euro), Georgia (46,90 euro), Polonia (49,60 euro), Serbia (49,70 euro), Muntenegru (49,80 euro) și Bosnia și Herțegovina (49,80 euro).

Totuși, aceste clasamente se bazează pe prețurile nominale. Dacă se ține cont de puterea de cumpărare, diferențele se reduc. Clasamentele se pot modifica ușor și atunci când produsele din coș sunt ponderate.

Rolul prețurilor la energie și al costurilor cu forța de muncă

„Costurile cu forța de muncă au devenit, probabil, unul dintre factorii cu efectul cel mai persistent asupra prețurilor alimentelor în Europa, însă costurile energiei rămân un factor important”, a declarat Balogh. El a remarcat că prețurile mai mari la energie, combustibili și transport continuă să afecteze producția agricolă, procesarea alimentelor și distribuția.

Benedetti a afirmat că energia este principalul factor care a determinat recentele creșteri ale prețurilor alimentelor, în special combustibilii, de această dată. Ea a adăugat că, de la atacurile asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie, prețul mediu al motorinei în UE a crescut de la 1,59 euro pe litru la 23 februarie la 2,24 euro pe litru la 28 septembrie, cel mai ridicat nivel de la începutul înregistrărilor, în 2005.

„Motorina pune în mișcare întregul lanț alimentar, de la tractoare până la camioanele care aprovizionează supermarketurile”, a declarat ea pentru Euronews.

Benedetti a mai atras atenția că încetinirea inflației nu înseamnă neapărat scăderea prețurilor. Dacă inflația rămâne pozitivă, prețurile continuă să crească, doar într-un ritm mai lent, pornind de la un nivel deja mai ridicat.

De ce pâinea costă în Danemarca de peste trei ori mai mult decât în Bulgaria?

„Prețul alimentelor într-un magazin reflectă doar în parte costul alimentului în sine”, a declarat Benedetti.

„Acesta include și salariile, energia, chiriile, transportul și taxele, care sunt mult mai mari în țările mai bogate.”

Ea a menționat că o pâine albă proaspătă de 500 de grame costă 3,18 euro în Danemarca și 1,02 euro în Bulgaria, de peste trei ori mai mult. O duzină de ouă, un produs mai standardizat, costă 4,52 euro în Danemarca și 2,69 euro în Estonia, adică mai puțin decât dublu.

Balogh a explicat că diferențele dintre prețurile alimentelor în țările europene reflectă o combinație de factori, printre care salariile, costurile terenurilor și ale forței de muncă, structura pieței de retail, fiscalitatea, cursurile de schimb, costurile logistice și de transport, productivitatea agricolă și preferințele consumatorilor.