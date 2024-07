Comisarul european al României ar putea fi de la PSD. Victor Negrescu: Ciolacu a vorbit deja cu Ursula von der Leyen

Victor Negrescu, ales cu un număr mare de voturi din partea S&D, a oferit un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN | Sursă foto: Captură Video

Este pentru prima dată când România obține două posturi de vicepreședinte în Parlamentul European. Victor Negrescu, ales cu un număr mare de voturi din partea S&D, a oferit un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN. Acesta a dezvăluit faptul că Marcel Ciolacu se gândește ca noul comisar european al României să fie din PSD. „Înțeleg de la domnia sa, din declarațiile publice, că se gândește la un social-democrat”, a spus Negrescu.

„Au fost negocieri importante care au avut loc aici, în Parlamentul European. Și da, am obținut un număr semnificativ de voturi și mă bucură lucrul acesta, pentru că din această postură putem influența procesul decizional de aici, din Parlamentul European, putem seta agenda și, de fapt, acesta este interesul nostru, ca și țară, să încercăm să fim mai influenți, să ne spunem punctele de vedere atunci când sunt discuții importante. Și mă bucur că, iată, din cele trei familii politice care astăzi guvernează Europa, avem un eurodeputat și că eu fac parte practic și din această structură, această guvernanță care s-a decis la nivel european”, a spus Victor Negrescu.

Acesta a explicat apoi care sunt beneficiile pentru România, având acum doi vicepreședinți în Parlamentul European.

„Beneficiul, așa cum spuneam mai devreme, este unul extrem de relevant. Vorbim de influența țării noastre aici, la nivelul conducerii Parlamentului European, noi setăm practic agenda instituției, setăm cum evoluează dosarele europene, reușim, poate, să ne asigurăm că punctul de vedere al României este mai bine auzit. Totodată, ne dorim să avem mai mulți români cu funcții relevante aici, la nivelul legislativului european și asta înseamnă practic că țara noastră este luată în considerare. Și ăsta e un lucru pozitiv, pentru că în ultimii ani am tot auzit că românii nu sunt ascultați, că românii nu sunt băgați în seamă. Ori votul de astăzi arată contrariul, arată că românii, atunci când abordează lucrurile serios, cu profesionalism, pot să fie sprijiniți aici, la nivelul Parlamentului European. Avem subiecte importante în următorii 5 ani, fie că vorbim de buget european, fie că vorbim de subvențiile pentru fermieri, așa că este extrem de util pentru noi să fim aici în astfel de funcții, pentru că în mandatul precedent, România nu a deținut această funcție de vicepreședinte a Parlamentului European”, a explicat Victor Negrescu.

Reprezentanții AUR și SOS nu au votat nici pentru Victor Negrescu și nici pentru Nicolae Ștefănuță în această funcție de vicepreședinte al Parlamentului European.

„Ceea ce au făcut arată că se contrazic. Până acum, ei spuneau că se vor lupta pentru România, se vor lupta ca românii să fie mai bine reprezentați aici, la Bruxelles, ori, prin votul lor, practic contrazic toate argumentele pe care le-au prezentat în fața românilor atunci când au mers către ei în timpul alegerilor. Dacă ții cu România, dacă vrei ca România să fie mai bine reprezentată, depășești și diferențele politice. Despre asta este vorba, faptul că nu a făcut lucrul acesta. Din păcate, cred că este un punct slab pentru ei. Noi vom căuta să ne luptăm aici pentru ca Europa să funcționeze mai bine, dar și să reprezentăm toți românii, indiferent de opțiunile lor politice”, a mai spus Negrescu.

„Se poartă în continuare astăzi, însă pot să vă spun că da. Partidul Social Democrat a reușit acum, în aceste negocieri, să obțină mai multe lucruri decât în precedentul mandat. Avem șansa să reținem, cel mai probabil, șefia unei comisii relevante importante aici, la nivelul Parlamentului European, de asemenea, să avem mai mulți colegi în funcții de influență în diferite comisii de resort. Practic, noi am avut din start un plan, am știut că trebuie să vizăm domeniile cheie pentru țara noastră, în mod special bani europeni, temele economice și temele sociale. Pe aceste paliere, sunt convins că vom obține funcții importante prin care să putem să punem în evidență interesele românilor, pentru că despre asta este vorba, nu funcția este relevantă. Nici eu, ca eurodeputat, nu sunt plătit în plus, pur și simplu dețin responsabilități suplimentare pentru a putea să reprezint mai bine țara mea”, a declarat Victor Negrescu.

Vicepreședintele în Parlamentul European a dezvăluit apoi faptul că funcția de comisar european al României va fi ocupată, cel mai probabil, de cineva din PSD.

„În primul rând, după votul de astăzi, reiese foarte clar că Ursula Von der Leyen, cel mai probabil, urmează să treacă de votul Parlamentului European joi, pentru că lucrurile au funcționat la nivelul guvernanței acestea politice, la nivelul Parlamentului European. De cealaltă parte, România vizează în mod special un portofoliu cu atribuție în domeniul economic. Sunt mai multe posibile portofolii, fie că vorbim de portofoliu pentru economie, fie cel dedicat pieței interne, fie chiar cel dedicat bugetului european. Premierul României a discutat deja cu președinta Comisiei Europene aceste aspecte. Urmează, săptămâna viitoare, după ce este votată, să discute mai în amănunt. Premierul României este cel care face nominalizarea. Înțeleg de la domnia sa, din declarațiile publice, că se gândește la un social-democrat, dar cel mai probabil toate aceste discuții vor avea loc după ce definim portofoliu, iar eu sper ca în următoarele săptămâni să știm acel domeniu pe care urmează să-l gestioneze comisarul român”, a dezvăluit Victor Negrescu pentru Antena 3 CNN.