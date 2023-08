Momentul în care un urs scapă din cuşca aflată în cala unui avion, pe aeroportul din Dubai

Un urs a scăpat din cușca aflată în cala unui avion al companiei Iraqi Airlines.

Animalul a reușit cumva să iasă din cușca sa chiar în momentul în care avionul decola, vineri, de pe Aeroportul Internațional Dubai. Avionul se îndrepta spre capitala irakiană Bagdad, dar se pare că a întârziat cu o oră, după ce călătorilor li s-a cerut să debarce.

Citeşte şi: O creatură veche de 46.000 de ani, readusă la viaţă după ce a stat îngheţată în Siberia. Are deja pui

Echipajul aeronavei a colaborat cu autoritățile și specialiștii din Emiratele Arabe Unite pentru a seda animalul și a-l prelua:Imaginile arată cum ursul este însoțit prin cala avionului.

Citeşte şi: Vite din rasa Angus furate de la o fermă din Porumbacu de Jos. Hoții au venit pregătiți cu un camion cu lift

Bear breaks out from a container in the cargo hold of an Iraqi Airways flight from Baghdad to Dubai - https://t.co/5KJeGp3orA pic.twitter.com/HicKz2An0H