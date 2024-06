VIDEO. Premierul Belgiei, Alexander De Croo, a demisionat în lacrimi, după eșecul în alegeri

Regele Filip al Belgiei a acceptat luni demisia premierului Alexander De Croo, ca urmare a rezultatelor slabe obţinute de formaţiunea sa, partidul liberal flamand Open Vld, la alegerile federale, regionale şi europene de duminică, transmite EFE, potrivit Agerpres.

De Croo îşi anunţase încă de duminică intenţia de a demisiona după înfrângerea partidului său. Totuşi, el va continua să fie prim-ministru până la formarea unui nou guvern.

Duminică, el a recunoscut că rezultatul Open Vld nu a fost cel pe care îl spera şi a dat asigurări că va pregăti totul pentru o bună predare a ştafetei succesorului sau succesorilor săi.

