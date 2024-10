Viktor Orban, ridiculizat la discursul din PE. Europarlamentarii au cântat „Bella Ciao” și l-au huiduit. „Nu suntem la Eurovision aici”

Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a fost huiduit și ridiculizat, miercuri, în timpul discursului său la Parlamentul European, în cadrul căruia a prezentat prioritățile președinției ungare a Consiliului UE, pe care țara sa o va deține până la sfârșitul anului. După ce a făcut noi declarații inflamatoare față de migranți, pe care i-a acuzat de „homofobia, violența împotriva femeilor și antisemitismul” din UE, liderul ungar a fost huiduit, iar europarlamentarii de stânga din plen au început să cânte imnul antifascist „Bella Ciao”.

"We're not in La Casa de Papel" says Metsola, while MEPs sing Bella Ciao after Orbán speech https://t.co/gWYKwes4yk