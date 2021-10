Scene de război în Beirut, după violențele de la mitingul Hezbollah. Un bărbat cu un aruncător de grenade este împușcat în plină stradă

Într-un scurt clip, distribuit pe contul de Twitter @mahamyahya, mai mulți oameni se adăpostesc în scara interioară a unui imobil din Beirut, filmând cu telefoanele, în timp ce pe fundal se aud focuri de armă.

Sprijinit inițial de peretele clădirii, un om cu un lansator de grenade pe umăr o ia la fugă către stradă dar cade la limita unde se termină trotuarul, aparent împușcat.

Bărbatul rămâne la pământ.

"Pentru mulți dintre cei care au trăit ororile războiului civil și conflictele ulterioare, este un memento groaznic al rănilor nevindecate", spune comentariul asociat clipului.

Alte imagini arată cum mai mulți oameni intră într-un rond rutier, fugind dintr-o zonă unde, aparent, se trage.

Short thread- #Beirut #Lebanon again… sniper fire, gunfights and rockets in the city #Tayoune area. Happened during a #Hizbollah #Amal protest near the palace of justice against judge Bitar handling the #beirutportexplosion Videos circulating on social media pic.twitter.com/0ZAw20EY45