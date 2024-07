Violențe în stradă după uciderea fetițelor din Southport. Mulțimea a incendiat duba poliției și a aruncat cu cărămizi într-o moschee

Un protest a degenerat într-o confruntare violentă cu poliția, marți seară, în orașul britanic Southport, la o zi după ce un suspect de 17 ani, ai cărui părinți au emigrat din Rwanda, a ucis trei fetițe cu cuțitul și a rănit altele, aflate în prezent în stare critică în spital, transmite BBC.

Radiodifuzorul britanic relatează că sute de persoane s-au adunat în fața unei moschei din oraș și au început să arunce cu cărămizi, sticle și alte proiectile în lăcașul de cult și în forțele de ordine de la fața locului.

Cel puțin un polițist a fost rănit.

Imagini de la protest, distribuite pe rețelele sociale, arată că situația s-a deteriorat rapid.

O dubă a poliției a fost incendiată.

I am really worried that the far right are arriving faster than the police. The sooner other forces can get here the better. pic.twitter.com/P9QYAYLZKr