Ce spune consilierul lui Zelenski, după ce rușii au anunțat că au ajuns "la jumătatea drumului" cu negocierile

Medinski (foto, stânga), citat de agenția rusă Interfax, spune că opiniile negociatorilor ruși și ucraineni sunt "aliniate cel mai bine cu privire la neutralitatea Ucrainei și renunțarea la aderarea la NATO"

Discuțiile între părți au continuat, vineri, iar reprezentantul Rusiei spune că au fost abordate "garanții de securitate în cazul în care Ucraina nu mai încearcă să se alăture alianței militare nord-atlantice".

Însă negociatorul-șef al Kievului, consilierul prezidențial Mihailo Podoliak (foto, dreapta), susține că Rusia "încearcă să provoce tensiune în mass-media" și că poziția Ucrainei rămâne neschimbată.

"Situația negocierilor. Declarațiile părții ruse reprezintă doar pozițiile lor inițiale de negociere . Declarațiile lor urmăresc, între altele, să provoace tensiuni în mass-media. Pozițiile noastre sunt neschimbate: încetarea focului, retragerea trupelor și garanții puternice de securitate cu formule concrete", a scris Podoliak într-un mesaj pe Twitter.

Negotiation status. The statements of the Russian side are only their requesting positions. All statements are intended, inter alia, to provoke tension in the media. Our positions are unchanged. Ceasefire, withdrawal of troops & strong security guarantees with concrete formulas.