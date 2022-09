Vladimir Putin anunţă anexarea a patru regiuni din Ucraina într-o ceremonie la Moscova: ”Ne vom apăra pământul cu tot ce avem!”

Vladimir Putin a ținut un discurs la ceremonia de anexare a celor patru teritorii ale Ucrainei.

Sursa foto: Profimedia Images

”Stimați cetățeni ai Rusiei, cetățeni ai Republicilor Populare Donețk și Lugansk, ai regiunilor Herson, Zaporojie, Duma de Stat și toată Federația Rusă, toți cetățenii care ni s-au alăturat nouă și care au obținut rezultatele cunoscute, care au făcut o alegere indiscutabilă.

Sunt convins că alăturarea acestor patru regiuni noi la Federația Rusă înseamnă milioane de oameni.

Sigur că este dreptul lor inalienabil, care este prevăzut în primul articol din Constituție, care înseamnă libertatea de exprimare și autodeterminarea poporului care a făcut o alegere istorică în favoarea generațiilor viitoare și care și-a apărat dreptul.

Aici au luptat înaintașii noștri în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Întotdeauna ne vom aminti de eroii Rusiei care au luptat inclusiv pentru Ucraina și pentru dreptul de a vorbi limba maternă, de a susține și apăra tradițiile și obiceiurile.

Este vorba despre jertfele actelor terorismului în timpul regimului din Ucraina, cărora a fost supusă populația locală. Este vorba de soldații noștri care și-au arătat curajul acolo. Ei sunt adevărații eroi. Eroii Marii Rusii și le dedic lor acest moment de oanoare.

În aceste patru regiuni, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk este vorba de o legătură spirituală care a continuat și care continuă în ciuda anilor în care aceste sentimente au fost reprimate. Este o senzație incredibilă pe care o trăiește vechea generație după momentele triste pe care le-am avut după căderea URSS-ului, pentru că vorbim de durerea cetățenilor din aceste zone și vorbim despre alegerea pe care au făcut-o ei.

Am trăit catastrofe naționale care au dus la ștergerea granițelor și marea noastră patrie a trăit niște momente cumplite după căderea URSS. Mulți nu au înțeles ce s-a întâmplat, dar deja nu mai are nicio importanță acest lucru, pentru că trecutul nu se va întoarce, URSS nu se va întoarce, iar Rusia are alte lucruri de făcut.

Vorbim de milioane de oameni care prin limbă, prin tradiție, obiceiuri se consideră parte din Rusia și care au trăit secole într-un stat unitar și care și-au dorit foarte mult să revină la adevărata lor patrie.

În ultimii 8 ani, lucrurile care s-au întâmplat în aceste regiuni din Ucraina s-au confruntat cu ura față de tot ceea ce a însemnat Rusia față de elevi, față de femei, față de toți locuitorii. Vorbim de milioane de oameni care au revenit în sânul patriei.

Oamenii care locuiesc în Lugansk și Donețk, Herson și Zaporojie devin cetățenii noștri pentru totdeauna.

Facem apel la regimul de la Kiev să înceteze imediat focul și războiul pe care l-a declanșat în 2014.

Astăzi am vrea să le redăm stima de sine și ne vom apăra pământul cu tot ce avem. Cu siguranță vom reconstrui orașele distruse, școlile, muzeele, fabricile. Vom reface întreaga infrastructură. Vom lucra în direcția creșterii securității, astfel încât oamenii din cele patru regiuni să se simtă în siguranță.

Stimați prieteni, colegi, aș vrea să mă adresez celor care participă la operațiunea specială, la luptătorii din Donbas și Lugansk, în legătură cu ordinul de mobilizare pe care l-am dat. Aș vrea să mă adresez soțiilor, părinților, să le spun pentru ce luptă poporul nostru, împotriva cărui dușman care dă curs unor noi crime și unui nou război împotriva Ucrainei, parte din poporul nostru.

Luptăm pentru pace. Occidentul este gata să facă orice pentru a-și apăra sistemul care îi permite să fure tot ceea ce se poate prin sistemul dolarului și să distrugă această sursă de bunăstare prezentată de noi și iată de ce răspundem la aceste provocări, pentru că există încercări de a ne abate de la drumul nostru și de la dezvoltarea noastră tehnologică. Este foarte important ca țara noastră să lupte pentru libertate împotriva a ceea ce face SUA ”, a declarat Vladimir Putin.

Întregul discurs susținut de Vladimir Putin la ceremonia de anexare a celor patru teritorii ale Ucrainei poate fi urmărit în videoclipul de mai sus.