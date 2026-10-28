Vladimir Putin îi închină ode lui Elon Musk: „Este un geniu, un geniu adevărat”

Vladimir Putin a mai spus că, deşi sunt concurenţi, Rusia şi SUA nu ar trebui să își pună piedici în domeniul spațial. Foto: Getty Images

Vladimir Putin a avut, miercuri, numai cuvinte de laudă pentru fondatorul și directorul SpaceX, Elon Musk. Liderul Rusiei a spus despre cel mai bogat om din lume că este „un geniu adevărat”, relatează Agerpres. Declarațiile lui Vladimir Putin au avut loc în contextul în care tehnologia Starlink a lui Musk a fost restricționată în Ucraina. Sistemul nu a revenit la normal până când Donald Trump nu a intervenit personal pe lângă Elon Musk.

„Elon Musk este un geniu, un geniu adevărat. Câte nave spaţiale are pe orbită? Peste 5.000”, a spus şeful Kremlinului în marja summitului Rusia-Africa care are loc în perioada 28-29 octombrie la Moscova, potrivit agenţiilor ruse de presă.



Făcând apoi referire la reţeaua satelitară rusă incipientă Rassvet, liderul de la Kremlin a adăugat că „şi noi abia facem primii paşi”.



Vladimir Putin a mai spus că, deşi sunt concurenţi, Rusia şi SUA nu ar trebui să își pună piedici în domeniul spațial. „Atât noi, cât şi partenerii noştri americani apreciem acest lucru şi, în pofida tuturor problemelor politice, lucrăm strâns”, a spus el.



În ultimele săptămâni, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat că, fără avertisment, tehnologia Starlink a lui Musk a încetat să mai funcţioneze la anumite viteze şi că SUA au încetat să mai avertizeze Ucraina înainte de unele atacuri cu rachete balistice ruseşti, printre altele.



Sâmbătă, Ucraina a mulţumit SUA pentru că serviciul militar Starlink folosit de armată şi-a reluat funcţionarea la parametrii obişnuiţi după o solicitare expresă adresată lui Musk de către preşedintele american Donald Trump.



Elon Musk a explicat, într-un mesaj recent, că restricţiile impuse utilizării sateliţilor Starlink urmăresc să evite ca aceştia să devină ţinte ale atacurilor de represalii ruseşti, ceea ce, în final, ar genera cantităţi mari de resturi şi ar face ca "spaţiul să devină inutilizabil".