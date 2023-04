Vladimir Putin, moment jenant în faţa ambasadorilor străini. Aceştia au refuzat să îl aplaude

Un moment jenant a avut loc la Kremlin, după ce Vladimir Putin a ținut un discurs în fața celor 17 ambasadori străini, veniți la Moscova, printre care şi cei ai SUA şi UE, însă niciun diplomat nu l-a aplaudat la final.

Sursa foto: Twitter I @3000TonnenKoala

În urma discursului tranşant despre modul în care statele occidentale tratează Rusia, preşedintele nu a fost aplaudat de nimeni din sală.

Acesta a încercat să le atragă atenția oficialilor, spunând că din cauza măsurilor sanitare anti-Covid, ceremonia se va încheia fără discuții personale. Însă, și de această dată, ambasadorii l-au ignorat.

Citeşte şi: Vladimir Putin i-a spus ambasadorului SUA la Moscova cine e de vină pentru războiul din Ucraina

"Din păcate, aici se încheie ceremonia noastră, deoarece restricţiile sanitare rămân în vigoare şi nu vom putea comunica personal, dar sunt convins că veţi avea multe astfel de ocazii în cursul activităţii dumneavoastră.

Vă doresc toate cele bune! Vă mulţumesc!", a spus Vladimir Putin, în încheierea ceremoniei.

Cum nimeni nu a schiţat vreun gest, liderul rus a mai adăugat în limba rusă urarea "toate cele bune". Linişte.

Nedumerit, Putin a adăugat şi traducerea în limba engleză "All the best" și a părăsit sala de ceremonii. Tot fără aplauze...