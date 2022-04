Volodimir Zelenski răbufnește, după anunțul noilor sancțiuni: "Nu mai pot tolera!"

Într-un discurs adresat, miercuri, parlamentului Republicii Irlanda, liderul ucrainean a acuzat Occidentul de "indecizie".

"Când auzim noile retorici cu privire la sancțiuni ... Nu mai pot tolera indecizia, după tot ce au făcut trupele ruse. Încă trebuie să convingem Europa să nu permită ca petrolul rusesc să alimenteze mașinăria de război a Moscovei cu noi surse de finanțare. Singurul lucru care ne lipsește este abordarea principială a unor lideri - politici și de business - care încă se gândesc că războiul și crimele de război nu sunt la fel de oribile precum pierderile financiare", a spus Zelenski, care s-a adresat membrilor legislativului irlandez printr-un interpret.

La rândul său, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a arătat - pe un ton mai ponderat - că este nevoie de sancțiuni mai dure, care să acopere și gazele și țițeiul rusesc.

"Apreciez întărirea sancțiunilor din cel de-al cincilea pachet de măsuri al UE: interzicerea cărbunelui rusesc, a accesului navelor ruse în porturile Uniunii Europene și a operatorilor (ruși) de transport rutier. Dar va fi nevoie de un embargo pe gaz/petrol și de scoatere tuturor băncilor ruse din sistemul SWIFT pentru a-l opri pe Putin. Vremurile dificile necesită decizii dificile", a scris ministrul ucrainean pe Twitter.

I appreciate the strengthening of the 5th EU sanctions package: bans on Russian coal, vessels accessing EU ports, and road transport operators. But it will take a gas/oil embargo and de-SWIFTing of all Russian banks to stop Putin. Difficult times require difficult decisions.