Volodimir Zelenski, un nou mesaj dur: "Este singurul din Europa care îl susţine pe Vladimir Putin"

"Apărătorii noştri continuă să recâştige controlul asupra comunităţilor din regiunile Kiev şi Cernihiv. Sunt tot mai multe steaguri naţionale ucrainene arborate în zonele care au fost ocupate temporar.

Forţele Armate Ucrainene nu-i lasă pe invadatori să plece fără luptă, provoacă pagube, ei îi distrug pe toţi cei la care putem ajunge. Ne întărim apărarea în direcţia estică şi în Donbas.

Suntem conştienţi că inamicul are rezerve pentru a creşte presiunea în est.

Din păcate, Ucraina nu a primit încă suficiente sisteme antirachete occidentale moderne, nu a primit avioane şi nu a primit ceea ce partenerii ar putea oferi şi pot oferi în continuare.

Vreau să apelez la o altă persoană care nu pare să înţeleagă pe deplin ce se întâmplă nu doar în Ucraina, ci în toată Europa. Premierul Ungariei. El este practic singurul din Europa care îl susţine deschis pe Vladimir Putin.

Nu am cerut nimic special de la oficialii de la Budapesta. Nu am primit tranzitul vital al ajutorului de apărare, nu am văzut conducere morală, nu am văzut niciun efort de a opri războiul.

De ce aşa?", a declarat Volodimir Zelenski.