Volodimir Zelenski a transmis un mesaj despre "eforturi de pace" în timpul vizitei în Germania

La sosirea la Berlin, Zelenski a postat o imagine pe contul său de pe rețeaua X alături de ambasadorul Ucrainei și de un oficial al Ministerului german de Externe.

"Încep două zile importante: întâlniri cu partenerii din Germania și Franța, noi acorduri și Conferința de Securitate de la Munchen.

O nouă arhitectură de securitate pentru Ucraina, precum și noi oportunități. Facem toate eforturile pentru a pune capăt războiului cât mai curând posibil în condiții echitabile pentru ucraineni și pentru a asigura o pace durabilă", a scris el.

I am starting two important days. Meetings with partners in Germany and France, new agreements, and the Munich Security Conference. A new security architecture for Ukraine, as well as new opportunities. We are making every effort to end the war as soon as possible on fair… pic.twitter.com/YNbdIffPK5