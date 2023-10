Zbor amânat după ce un roi de țânțari a invadat avionul. Insectele au ajuns până în cabina piloților

Un zbor intern în Mexic a fost întârziat cu aproape trei ore după ce o mulţime de țânțari a invadat avionul, a raportat Storyful, potrivit Insider.

Avionul Volaris Airlines era pe punctul de a pleca din Guadalajara spre Mexico City pe 6 octombrie, când ţânţarii au ajuns până în cabina piloților.

Însoțitorii de bord au pulverizat rapid cu insecticide iar pasagerii au încearcat să se apere, însă ţânțarii s-au calmat doar după ce s-au stins luminile în avion.

Citeşte şi: West Nile face victime în România. O femeie din Sibiu s-a infectat şi a observat simptome ciudate

A Volaris flight traveling within Mexico from Guadalajara to Mexico City on Friday, October 6, was delayed by more than two hours due to a mosquito infestation, local media reported. pic.twitter.com/wA4oyXZJTK