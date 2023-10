Un zbor a fost anulat după ce un pasager a folosit podeaua pe post de toaletă: "Se pare că cineva a considerat amuzant"

După finalizarea îmbarcării, pasagerii au observat că avionul întârzia să decoleze. Contrar speculațiilor legate de eventuale probleme tehnice, s-a descoperit ulterior că motivul amânării a fost legat de comportamentul neadecvat al unui călător în toaletă.

Din cauza orei târzii de plecare, programată pentru ora 20:00, procesul de curățare a fost lung, forțând în cele din urmă compania să anuleze zborul.

”Se pare că cineva a considerat amuzant să-și facă nevoile pe jos, în toaleta din partea din față a avionului, așa că vom sta aici peste noapte. Ne vom asigura că toți pasagerii sunt cazați la hoteluri. Ne vedem mâine dimineață”, a fost mesajul transmis de pilot.

Zborul a decolat în cele din urmă la ora 15:00, în data de 17 octombrie, transportând pasagerii nemulțumiți în Marea Britanie.

După acest incident, reprezentanții companiei au transmis un mesaj prin care și-au cerut scuze pentru situația prin care au fost nevoiți să treacă pasagerii.

”EasyJet poate confirma că zborul EZY8054 din Tenerife spre Londra Gatwick a fost amânat peste noapte din cauza necesității de curățare suplimentară a avionului.

Am făcut tot posibilul pentru a minimiza impactul acestei întreruperi pentru clienții noștri, asigurând cazare la hotel și mese. Zborul este programat să plece astăzi în cursul după-amiezii.

Siguranța și bunăstarea clienților și echipajului nostru sunt prioritățile noastre și, deși acest incident nu a fost cauzat de noi, ne cerem scuze pentru inconvenient”, au comunicat reprezentanții companiei.

Real good of @easyJet to delay the flight 3.5 hours with 0 communication then decide to cancel it altogether because someone took a shit on the toilet floor? quite literally couldn’t make this shit up? #easyjet pic.twitter.com/E9lpCA4rew