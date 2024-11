Amsterdam: Zeci de arabi și nord-africani au dat foc unui tramvai și au strigat sloganuri antisemite (Times of Israel)

Zeci de persoane înarmate cu bâte și petarde au incendiat, luni, un tramvai în Amsterdam, într-o reizbucnire a violențelor de săptămâna trecută, în pofida restricțiilor introduse de autoritățile locale, care au suspendat temporar protestele, relatează Times of Israel și agențiile de presă internaționale.

Incidentul de luni a fost confirmat de poliția din Amsterdam, care a precizat că focul a fost stins, iar zona a fost evacuată rapid de ofițerii antirevoltă.

Pe rețelele sociale circulă un clip video care arată cum un bărbat se îndepărtează în fugă de tramvai. În interiorul vehiculului are loc apoi o detonație, care generează fum. Urmează o altă explozie, mai puternică, iar vehiculul se umple de un fum portocaliu și apar flăcări la nivelul podelei, care par să se extindă.

Alte secvențe din videoclip arată cum mai multe persoane aruncă bolovani sau alte proiectile în geamurile tramvaiului.

“Cancer Jews” they yell repeatedly before setting a train on fire in Amsterdam.



This comes days after violent mobs attacked Jews in the streets.



Mehdi will be along shortly to tell you the train and the Jews had it coming. pic.twitter.com/6QtfsUKzbf