Zeci de mii de spanioli sunt din nou în stradă la Madrid și cer protejarea sistemului public de pensii

Protest în Spania. Foto: Getty Images

Mii de persoane au protestat, sâmbătă, în centrul Madridului, pentru apărarea pensiilor publice, înaintea alegerilor legislative anticipate din 29 noiembrie, în timp ce premierul Pedro Sanchez a promis că, dacă va rămâne la guvernare, va consolida prin constituţie dreptul la avort şi va menţine dreptul la eutanasie, conform AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Conform AFP, aproximativ 25.000 de persoane au participat la manifestaţia din capitala spaniolă, conform datelor comunicate de prefectura Madridului. Protestatarii au cerut protejarea sistemului public de pensii şi a serviciilor publice, în contextul acuzaţiilor lansate de stânga la adresa Partidului Popular (PP), de opoziţie, privind o posibilă privatizare parţială a sistemului public de pensii.

Marşul s-a desfăşurat în linişte, pe o distanţă de aproape doi kilometri, între gara Atocha şi strada Alcala, trecând pe lângă Muzeul Prado şi prin piaţa Cibeles.

„Pensiile trebuie să fie intangibile!”, a declarat Pilar, o femeie de 64 de ani, citată de AFP. Aceasta şi-a exprimat îngrijorarea faţă de tendinţa de privatizare a serviciilor şi a cerut apărarea educaţiei şi a sănătăţii publice. Un alt participant, Juan Fernandez, în vârstă de 38 de ani, angajat în administraţia publică la Sevilia, a spus că trăieşte „în incertitudine” în privinţa viitoarei sale pensii şi s-a opus unei reforme care ar permite privatizarea sistemului.

Liderul PP, Alberto Alberto Nuñez Feijoo, a declarat, luni, că formaţiunea sa va majora pensiile conform legii dacă va câştiga alegerile. Declaraţia a venit ca răspuns la acuzaţiile guvernului condus de Sanchez, potrivit căruia conservatorii ar intenţiona să modifice mecanismul actual de indexare a pensiilor în funcţie de inflaţie, aplicat de la 1 ianuarie 2022. La sfârşitul anului 2021, PP a votat împotriva proiectului de lege, criticând costurile acestuia pentru finanţele publice.

În paralel cu dezbaterea privind pensiile, Pedro Sanchez a abordat drepturile sociale şi economice în cadrul unui miting de precampanie organizat sâmbătă la Palatul Congreselor din Granada. Liderul socialist a afirmat că, dacă va conduce guvernul în următoarea legislatură, va consolida şi va garanta prin constituţie dreptul la avort.

Sanchez a promis, de asemenea, că va menţine eutanasia ca „o cucerire” şi a avertizat asupra reducerilor de drepturi sociale şi economice pe care, în opinia sa, le-ar putea aduce guvernele Partidului Popular sau ale formaţiunii de extremă dreapta Vox, relatează agenţia spaniolă EFE.

Premierul l-a criticat pe Feijoo pentru declaraţiile acestuia despre feminism şi drepturile femeilor. „A fi feminist nu înseamnă să creşti printre femei, a fi feminist nu înseamnă să restrângi drepturile femeilor”, a afirmat Sanchez, adăugând că niciun bărbat nu ar trebui să mai controleze drepturile şi corpul femeilor.

La mitingul din Granada, Sanchez a fost însoţit de Maria Jesus Montero, lidera socialiştilor din Andaluzia. El şi-a început discursul prin lectura poemului „Cantos nuevos”, al poetului Federico Garcia Lorca, originar din această regiune.

Pedro Sanchez a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie, după ce parlamentul spaniol a respins, la începutul lunii octombrie, două măsuri guvernamentale privind criza locuinţelor. Decizia vine în contextul dificultăţilor coaliţiei de guvernare de a obţine sprijin parlamentar pentru proiectele sale. Premierul a declarat că urmăreşte obţinerea unei majorităţi progresiste mai largi pentru a putea continua reformele şi a aborda probleme precum inegalităţile sociale, serviciile publice şi accesul la locuinţe, potrivit agenţiei Reuters.

În Spania, pensia medie pentru limită de vârstă era de 1.576 de euro pe lună în septembrie, pentru aproape 6,8 milioane de beneficiari, potrivit autorităților spaniole, citate de AFP.