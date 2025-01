Zelenski anunță capturarea a doi soldați nord-coreeni pe frontul din Ucraina. Ei au fost transferați la Kiev și sunt interogați

Doi soldați nord-coreeni care luptau de partea armatei ruse în războiul din Ucraina au fost capturați de armata ucraineană în Kursk, au fost transferați la Kiev, acolo unde sunt interogați, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Sunt doi soldaţi care, deşi răniţi, au supravieţuit şi au fost duşi la Kiev unde sunt anchetaţi SBU”, serviciile de securitate ucrainene, a anunţat Zelenski pe Telegram.

„Nu a fost o sarcină uşoară: în general, ruşii şi alţi soldaţi nord-coreeni îşi ucid răniţii şi fac totul pentru a şterge dovezile implicării unui alt stat, Coreea de Nord, în războiul împotriva Ucrainei”, a continuat el.

Liderul ucrainean şi-a însoţit mesajul cu fotografii ale celor doi soldaţi aflaţi în detenţie. Unul dintre ei are bandaje vizibile în jurul mâinilor, iar celălalt în jurul bărbiei.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.



This was not an easy task: Russian forces and other North… pic.twitter.com/5J0hqbarP6