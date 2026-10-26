Zelenski dezvăluie condiția pusă de Kiev pentru negocierile de pace cu Putin: Protecția NATO, prin articolul 5, pentru Ucraina

„Garanțiile noastre de securitate sunt garanțiile noastre și nu pot fi dictate de partea rusă,” a spus Zelenski. Foto: Profimedia Images

Implicarea NATO în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina va fi „fără îndoială” una din solicitările pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să le facă la viitoarele negocieri trilaterale de pace Kiev-Moscova-Washington, programate la începutul lunii noiembrie. Zelenski a subliniat drept prioritară necesitatea unor garanții de securitate solide pentru Ucraina, pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia, informează Kyiv Independent.

„Garanțiile noastre de securitate sunt garanțiile noastre și nu pot fi dictate de partea rusă,” a spus Zelenski, într-un interviu TV. „Restricțiile impuse asupra armatei noastre și neutralitatea Ucrainei nu sunt discutabile.”

Astfel, dacă Ucrainei nu i se va permite să adere la NATO, țările europene și SUA ar trebui să fie de acord să extindă pactul defensiv al articolului 5 al Alianței Nord-Atlantice și la Ucraina.

Ucraina ar trebui, de asemenea, să mențină o armată puternică, după încheierea unui acord de pace.

„Cea mai bună, după părerea mea, este NATO plus o armată ucraineană puternică, ca parte a alianței”, a spus Zelenski. „Dacă avem suficiente resurse financiare, vreau să păstrăm armata la 800.000 de oameni. Noi decidem singuri cum va fi armata noastră. Dacă suntem în NATO, numărul poate fi de 800.000 sau mai puțin. Dar va fi o întrebare despre cine este dispus să finanțeze sau să co-finanțeze cu noi”, a precizat liderul de la Kiev.

De asemenea, „problema teritoriului este o altă linie roșie, care poate fi discutată doar la nivelul liderilor”, a spus Zelenski „Toată lumea ar trebui să înțeleagă: în primul rând, nu schimbăm nimic pe nimic. Suntem pregătiți să discutăm. Dacă e o chestiune teritorială, atunci discutăm la nivelul liderilor. Alte probleme pot fi discutate la nivelul grupurilor tehnice”.

În cadrul negocierilor cu rușii, Zelensky a spus că e pregătit să discute un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, stabilirea unui nou acord pentru protejarea transporturilor de cereale în Marea Neagră și un acord privind schimbul de prizonieri de război. Zelenski a spus că, oferind aceste puncte pentru negociere, un refuz al echipei ruse de a discuta aceste subiectee va arăta dacă Kremlinul este serios în privința păcii cu Ucraina sau nu.

Președintele Zelenski a avertizat, de asemenea, că relaxarea sancțiunilor asupra Rusiei, înaintea negocierilor ar slăbi pârghiile Ucrainei. „Nu vreau să rămânem fără instrumente – fără sancțiuni, fără bani sau fără active înghețate – la întâlnirea cu Putin”, a spus Zelenski. „Pentru că atunci, așa cum a spus domnul Trump, vom avea cu adevărat foarte puține cărți în mână”.