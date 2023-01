Zi de naştere neobişnuită, după ce sărbătoritul şi-a înscenat moartea ca să-și testeze invitații: "60 de ani în 60 de minute"

Brazilianul Baltazar Lemos, în vârstă de 60 de ani, și-a înfuriat prietenii, familia și fanii după ce și-a înscenat moartea.

Planul sumbru a început pe 9 ianuarie, când Lemos a postat o fotografie cu el însuși făcută în fața spitalului Albert Einstein din Sao Paulo, dând de înțeles că a fost internat acolo, așa că toată lumea a început să se gândească la ce e mai rău.

Pe 17 ianuarie a fost publicat un mesaj sinistru pe rețelele de socializare a lui Baltazar Lemos, în care scria: „La începutul acestei după-amiezi triste, Baltazar Lemos ne-a părăsit. Mai multe informații în curând.”

Când prietenii lui Baltazar de pe internet au început să împărtășească vestea tragică a morții lui, oamenii au început să-și aducă omagiu în comentarii și să întrebe despre cauza morții.

Citește şi: El este bărbatul care şi-a înscenat răpirea şi așa-zisul agresor. Amândoi au fost reținuți

Nu s-a dat nicio explicație, dar în schimb ora și locația ceremoniei de veghe și înmormântare au fost postate pe contul de Facebook al bărbatului de 60 de ani.

Nepotul a venit să caute informații despre unchiul său la spital, dar a constatat că nu fusese internat. Băiatul nu vorbise până atunci cu rudele, ceea ce a stârnit îngrijorare.

„Echipa m-a informat că nu a intrat niciun pacient cu numele Antonio Baltazar Lemos. Însoțitorul a informat că au existat deja și alte cazuri în care hackerii au invadat conturi pentru a efectua cumva escrocherii asupra familiei și prietenilor. Încă nu am reușit. să vorbesc cu el sau cu mama, dar totul ne face sa cred ca nu este altceva decât o neînțelegere”, a relatat Pedro Oliveira pe o rețea de socializare, potrivit otempo.com.br.

Potrivit publicației braziliene GMC Online, pe 18 ianuarie, prietenii și rudele lui Baltazar Lemos s-au adunat într-o mică capelă din orașul său natal, Curitiba, pentru ceea ce sperau să fie o înmormântare.

La un moment dat, vocea lui Baltazar a început să-și povestească viața, iar unii dintre participanți au început să plângă crezând că este o înregistrare a defunctului. Atunci ușile altarului s-au deschis și Lemos a ieșit în fața tuturor, îmbrăcat în haine de preot.

Una din prietenele ceremonialistului a postat pe contul său de Instagram un videoclip cu momentul inedit.

"60 de ani în 60 de minute. A fost o farsă! Trăiește", a susținut Lima.

Lemos a avut la "ceremonie" tort în culori funerare, prajituri și chiar o coroană de flori care aștepta invitații la intrare.

View this post on Instagram

Ulterior, bărbatul și-a cerut scuze public, pe rețelele de socializare, și a invitat pe toată lumea în locul în care și-a celebrat ziua de naștere.

Sunt fericit! Și cu siguranță această oportunitate, precum și toate celelalte, pe care mi-am dedicat-o să dăruiesc ceea ce am mai bun, dragoste, muncă și credință, o voi onora! Acum 7 zile viața mea s-a schimbat...

Însă cei mai mulți oameni nu i-au găsit nicio scuză, pentru că s-au gândit prin ce a trecut mama lui Baltazar Lemos, o femeie în vârstă de 80 de ani, bolnavă, în scaun cu rotile.

De asemenea, bărbatul a explicat cum i-a venit ideea și cum a reușit să țină totul ascuns de cunoscuții săi.

„M-am gândit la asta de cinci luni. Îmi sărbătoresc ziua de 60 de ani. Am făcut 889 de ceremonii de adio în ultimii doi ani și în unele ceremonii au fost 2 persoane, în altele au fost 500 de persoane. Am vrut să știu cine vine la mine. Am trimis o invitație la petrecerea mea de naștere și 600 de persoane au confirmat, ceea ce nu știu este că petrecerea este de fapt astăzi. 60 de ani sărbătoriţi în 60 de minute”, a explicat Baltazar.

"Mor, dar sunt viu. Pentru petrecerea de ziua mea de naştere multe persoane m-au întrebat ce îmi doresc, iar eu le-am spus ce să vreau, nu vreau nimic, propria lor prezenţă e suficientă", a spus ceremonialistul.