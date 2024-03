Christian Horner, anunț despre viitorul lui Max Verstappen la campioana Formula 1

Directorul general al campionilor din F1 a făcut un anunț despre viitorul lui Max Verstappen la Red Bull Racing.

Echipa Red Bull Racing are două "duble" victorii în două etape din noul sezon al Formulei 1, iar scandalul dinaintea sezonului nu pare să fi afectat campioana mondială.

Tatăl lui Max Verstappen i-a cerut șefului Red BULL să facă un pas în spate după investigația care l-a vizat pe Horner.

Echipa care a cucerit ultimele trei titluri mondiale la piloţi şi la echipe se confruntă cu un scandal intern după ce o angajată l-a acuzat pe Christian Horner de "conduită inadecvată".

Horner a fost menţinut în funcţie după ce compania a anunţat, pe 28 februarie, că plângerea a fost respinsă în urma unei "anchete interne, corectă, riguroasă şi imparţială".

În ciuda tensiunilor dintre tatăl lui Max şi Horner, colaborarea între Horner şi pilotul numărul 1 nu a afectat performanțele echipei. Șeful campioanei F1 a spus că triplul campion mondial nu va fi forțat să-și respecte contractul care expiră în 2028.

"Este ca orice altceva în viaţă: nu poţi forţa pe cineva să fie undeva doar pentru un petic de hârtie. Dacă cineva nu vrea să fie în această echipă, noi nu vom forţa pe nimeni să acționeze împotriva propriei voinţe, să fie aici'', a spus Horner la Marele Premiu al Arabiei Saudite de la Jeddah,

”Echipa este la un nivel incredibil de înalt. Am continuat la același nivel ca în sezonul trecut. Maşina a avut o evoluție extraordinară şi a fost interesant să o vedem în Bahrain. În plus, am venit pe un alt circuit şi a avut performanțe înalte şi aici. La Melbourne va fi însă o provocare diferită”, a spus Horner.

