F1: Max Verstappen va pleca din pole position în cursa de sprint din cadrul Marelui Premiu din Singapore

Max Verstappen. Foto: Profimedia

Pilotul olandez de Formula 1 Max Verstappen (Red Bull), de patru ori campion mondial, a confirmat vineri seară că este într-o formă foarte bună, stabilind cel mai bun timp în calificările pentru cursa de sprint, care va avea loc sâmbătă pe străzile din Singapore, informează AFP, citată de Agerpres.

„Mad Max” va pleca din pole-position în fața britanicului George Russell (Mercedes) și a monegascului Charles Leclerc (Ferrari), în această cursă nocturnă desfășurată pe circuitul stradal al orașului-stat din Asia de Sud-Est.

Verstappen s-a declarat „extrem de mulțumit să plece de pe prima poziție” în cursa de sprint, o întrecere de 21 de tururi care acoperă o treime din distanța Marelui Premiu de duminică, desfășurată pe străzile cartierului Marina Bay, transformate în circuit de curse.

Pilotul echipei Red Bull, care a revenit în formă începând cu Marele Premiu al Azerbaidjanului, de la sfârșitul lunii septembrie, și a obținut prima victorie a anului în Malaezia, duminica trecută, a stabilit cel mai rapid tur pe circuitul de 4,927 km, cu timpul de 1 minut și 31,156 secunde.

Cele două monoposturi McLaren ale australianului Oscar Piastri și ale campionului mondial en-titre, britanicul Lando Norris, completează primele cinci poziții.