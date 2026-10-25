Formula 1: Kimi Antonelli pleacă din pole position în Marele Premiu al Statelor Unite

Kimi Antonelli, care poate deveni cel mai tânăr campion din istorie pe Circuitul Americilor (COTA), va pleca din pole position în Marele Premiu al Statelor Unite, după ce a terminat calificările cu un timp de 1:34.035.
Pilotul Mercedes, Kimi Antonelli, a terminat calificările cu un timp de 1:34.035, în timp ce coechipierul său, George Russell, a terminat pe locul 1:34.476.. Prima linie a grilei este completat de Max Verstappen.
Piloți eliminați din Q1: Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Perez, Valtteri Bottas.
Piloți eliminați din Q2: Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Fernando Alonso.
Astfel, grila de start pentru Marele Premiu al Statelor Unite este următoarea:
Locul 1/2 - Kimi Antonelli/Max Verstappen
Locul 3/4 - Isack Hadjar/Charles Leclerc
Locul 5/6 - Lewis Hamilton/George Russell
Locul 7/8 - Oscar Piastri/Lando Norris
Locul 9/10 - Arvid Lindblad/Liam Lawson
Locul 11/12 - Pierre Gasly/Nico Hulkenberg
Locul 13/14 - Oliver Bearman/Gabriel Bortoleto
Locul 15/16 - Franco Colapinto/Fernando Alonso
Locul 17/18 - Esteban Ocon/Lance Stroll
Locul 19/20 - Carlos Sainz/Alex Albon
Locul 21/22 - Sergio Perez/Valtteri Bottas
Pentru a deveni campion mondial, din punct de vedere matematic, niște condiții specifice trebuie îndeplinite:
- Kimi Antonelli câștigă cursa (25 de puncte)
- George Russell termină sub locul 9 (maximum 2 puncte)
- Lewis Hamilton termină sub locul 5 (maximum 10 puncte)