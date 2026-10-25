Formula 1: Kimi Antonelli pleacă din pole position în Marele Premiu al Statelor Unite

<1 minut de citit Publicat la 01:07 25 Oct 2026 Modificat la 01:07 25 Oct 2026

Pilotul Mercedes, Kimi Antonelli. Foto: Getty Images

Kimi Antonelli, care poate deveni cel mai tânăr campion din istorie pe Circuitul Americilor (COTA), va pleca din pole position în Marele Premiu al Statelor Unite, după ce a terminat calificările cu un timp de 1:34.035.

Pilotul Mercedes, Kimi Antonelli, a terminat calificările cu un timp de 1:34.035, în timp ce coechipierul său, George Russell, a terminat pe locul 1:34.476.. Prima linie a grilei este completat de Max Verstappen.

Piloți eliminați din Q1: Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Perez, Valtteri Bottas.

Piloți eliminați din Q2: Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Fernando Alonso.

Astfel, grila de start pentru Marele Premiu al Statelor Unite este următoarea:

Locul 1/2 - Kimi Antonelli/Max Verstappen

Locul 3/4 - Isack Hadjar/Charles Leclerc

Locul 5/6 - Lewis Hamilton/George Russell

Locul 7/8 - Oscar Piastri/Lando Norris

Locul 9/10 - Arvid Lindblad/Liam Lawson

Locul 11/12 - Pierre Gasly/Nico Hulkenberg

Locul 13/14 - Oliver Bearman/Gabriel Bortoleto

Locul 15/16 - Franco Colapinto/Fernando Alonso

Locul 17/18 - Esteban Ocon/Lance Stroll

Locul 19/20 - Carlos Sainz/Alex Albon

Locul 21/22 - Sergio Perez/Valtteri Bottas

Pentru a deveni campion mondial, din punct de vedere matematic, niște condiții specifice trebuie îndeplinite: