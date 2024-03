Formula 1: Max Verstappen, în pole position la Marele Premiu al Arabiei Saudite | Clasamentul piloţilor după calificări

Max Verstappen (1,27.472) va pleca din pole position la Marele Premiu din Arabia Saudită. Pe locul doi s-a clasat Charles Leclerc, iar poziția a treia a fost ocupată de Sergio Perez.

Pe locul patru s-a clasat Fernando Alonso.

Anul trecut, cursa din Arabia Saudită a fost câştigată de Sergio Perez. Acesta a înregistrat timpul de 1:21:14.894.

Calificările pentru Marele Premiu al Arabiei Saudite au fost live pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY, vineri de la ora 18:45. Cursa de la Jeddah va fi sâmbătă, tot de la ora 18:45.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Verstappen turned on the afterburners in Q3 ?#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/MJlFHG5U7E