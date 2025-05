Primele imagini după doi ani cu „generalul Armaghedon”, care a orchestrat retragerea din Herson. Ce au remarcat bloggerii pro-Kremlin

Generalul Serghei Surovikin, fost comandant al trupelor ruse din Ucraina, care a orchestrat retragerea din Herson și a fost șef al Forțelor Aerospațiale Ruse, a fost surprins recent la o ceremonie de depunere de coroane în Algeria, cu ocazia Zilei Victoriei. Fotografiile au fost publicate pe canalul oficial de Telegram al ambasadei Rusiei din Algeria, scrie Kyiv Post. Este prima sa apariție publică în aproape doi ani a celui care a fost numit „Generalul Armaghedon” pentru acțiunile sale din Siria și ca arhitect al liniei defensive a Rusiei în Ucraina.

