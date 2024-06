Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Canadei

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Canadei. Campionul a fost urmat de Lando Norris şi de pilotul de la Mercedes, George Russell.

Pentru Max Verstappen a fost victoria cu numărul 60. Acesta a primit trofeul şi a urmat tradiţionala baie cu şampanie.

Lewis Hamilton a terminat pe locul 4, iar Piastri pe 5.

Cei doi piloţi de la Ferrari, Charles Leclerc şi Carlos Sainz au abandonat.

În clasamentul general, Max Verstappen conduce, cu 169 de puncte, urmat de Charles Leclerc, cu 138 de puncte.

GAINS AND LOSSES ??



Great effort from both @AlpineF1Team drivers ??#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Cvp5pI3Dwq