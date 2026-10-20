Lupe pentru faruri: ce sunt și cum îmbunătățesc iluminarea

Află cum funcționează lupele pentru faruri auto, care sunt diferențele dintre sistemele Bi-Xenon și Bi-LED și cum alegi sursa de lumină potrivită. Sursa foto: shutterstock

Ai observat probabil că multe mașini au în far o mică bilă de sticlă, iar fasciculul lor se oprește pe asfalt ca tăiat cu rigla. Aceasta este lupa, un element optic care a schimbat felul în care farurile distribuie lumina. Pe drum, diferența se simte imediat: vezi mai clar marginea șoselei și indicatoarele, iar șoferii din sens opus nu mai sunt deranjați de lumina ta.

Tot mai mulți șoferi aleg lupele și ca upgrade pentru mașini care au venit din fabrică cu faruri clasice, cu reflector. Înainte de o asemenea modificare, merită să înțelegi cum funcționează o lupă, ce variante există, ce sursă de lumină îi trebuie și ce presupune un montaj corect. Mai jos găsești toate aceste aspecte explicate pe înțelesul oricărui pasionat de mașini.

Ce este o lupă de far și cum funcționează?

O lupă de far este un mic proiector optic format din trei componente. Un reflector eliptic adună lumina emisă de bec, un ecran metalic, numit shutter, taie partea superioară a fasciculului, iar o lentilă convexă proiectează imaginea rezultată pe carosabil. Rezultatul este linia de demarcație netă a fazei scurte, cu treapta asimetrică ce luminează mai mult marginea dreaptă a drumului.

Cele mai multe lupe faruri disponibile astăzi sunt de tip bi-funcțional. Ecranul este acționat de un mic electromagnet, numit solenoid, care îl coboară la comutarea pe faza lungă. Astfel, aceeași sursă de lumină asigură ambele faze, fără pauze de aprindere. Lupele diferă ca diametru, de regulă între 2,5 și 3 inci, iar mărimea potrivită ține de spațiul disponibil în carcasa farului.

Lupă sau reflector: ce câștigi pe drum?

Un far clasic cu reflector trimite lumina în mai multe direcții prin oglinda sa, iar o parte ajunge inevitabil acolo unde nu e nevoie de ea: în copacii de pe margine, în oglinzile celor din față sau în ochii pietonilor. Lupa concentrează energia luminoasă exact pe carosabil. Câștigi o bătaie mai lungă a fazei scurte, o iluminare mai uniformă a benzii tale și mai puțină oboseală la volan pe drumurile lungi de noapte.

Pe piață găsești două familii principale. Lupele Bi-Xenon lucrează cu becuri D2S sau D2H și un balast care pornește arcul electric, oferind o lumină puternică, după o scurtă perioadă de încălzire. Lupele Bi-LED au sursa de lumină integrată, se aprind instant, consumă puțin și nu au nevoie de balast. Alegerea ține de buget, de spațiul din far și de cât de simplă vrei să fie instalarea.

Sursa de lumină potrivită pentru lupă

O lupă este doar jumătate din ecuație, cealaltă jumătate fiind sursa de lumină. Există multe tipuri de becuri auto, dar nu toate se potrivesc într-un proiector: lupele Bi-Xenon sunt calibrate pentru becuri D2S, cu arcul electric poziționat precis în focarul reflectorului eliptic. Un bec de calitate slabă, cu arcul decalat, strică linia de demarcație și lasă pete întunecate, oricât de bună ar fi lentila.

Contează și temperatura de culoare. Becurile xenon de 4.300 K, apropiate de echiparea originală, oferă cea mai bună vizibilitate pe ploaie și ceață, în timp ce variantele de 5.000–6.000 K dau o lumină mai albă, cu aspect modern. Peste această valoare, lumina capătă tente albastre și pierde contrast. Pentru Bi-LED, urmărește lumenii reali, sistemul de răcire și garanția oferită de producător.

Montaj, etanșare și omologare

Montajul unei lupe presupune deschiderea farului, de regulă prin încălzirea controlată a etanșantului dintre sticlă și carcasă. Lupa se fixează pe suport, se aliniază perfect orizontal, iar farul se închide cu mastic butilic nou, pentru o etanșare fără aburire sau infiltrații. La final, reglajul farurilor pe un dispozitiv de testare este obligatoriu, fiindcă linia de demarcație trebuie să cadă exact acolo unde a fost proiectată.

Orice far este omologat împreună cu sursa de lumină pentru care a fost conceput. Transformarea unui far cu reflector în far cu lupă modifică un dispozitiv omologat, așa că discută varianta aleasă cu un service autorizat și verifică cerințele RAR înainte de lucrare. Sistemele xenon cer, în plus, reglaj automat al fasciculului și spălătoare de faruri. Lupele sunt ideale și pentru recondiționarea farurilor cu proiector din fabrică, cu lentile mate sau ecran deteriorat.

O lupă bine aleasă schimbă complet felul în care farul tău desenează lumina pe asfalt: linie de demarcație netă, bătaie mai lungă și zero disconfort pentru ceilalți șoferi. Contează însă întregul sistem, de la diametrul lentilei la becul potrivit și montajul corect. Nopțile de iarnă sunt cel mai bun test pentru faruri, așa că oprește diseară în fața unui perete, privește fasciculul și, la primul semn de lumină difuză sau lentile mate, alege lupele potrivite pentru farul tău.