Discuri de frână pentru VW Golf 4 Variant 1.9 TDI 4Motion: ce trebuie să știi

7 minute de citit Publicat la 09:18 23 Noi 2026 Modificat la 09:18 23 Noi 2026

Află ce dimensiuni trebuie verificate, cum identifici compatibilitatea după VIN și coduri PR și când este necesară înlocuirea discurilor. Sursa foto: shutterstock

Alegerea discurilor de frână pentru un VW Golf 4 Variant 1.9 TDI 4Motion cere mai mult decât selectarea piesei după model și motorizare. Aceeași generație a primit configurații diferite ale sistemului de frânare, iar diferențele pot apărea în funcție de anul fabricației, codurile de echipare PR, dimensiunea etrierilor și piesele montate anterior.

Pentru un break cu tracțiune integrală, starea frânelor merită verificată atent, mai ales dacă mașina circulă frecvent încărcată, tractează o remorcă sau parcurge drumuri montane. În continuare, găsești criteriile practice pentru alegerea discurilor potrivite, dimensiunile care trebuie comparate, diferențele dintre punți, semnele de uzură și verificările recomandate înainte de comandă.

Compatibilitate după motorizare și sistemul de frânare

Pentru VW Golf IV Variant, cod de caroserie 1J5, motorizarea 1.9 TDI și tracțiunea 4Motion restrâng lista de piese compatibile, dar nu identifică automat o singură variantă de disc. Sistemul de frânare poate diferi între două automobile produse în ani apropiați, chiar dacă au același motor. De aceea, alegerea unui disc frână față Golf 4 1.9 tdi potrivit necesită verificarea dimensiunilor exacte sau a codului VIN al vehiculului.

Este important de menționat că seria de șasiu, cunoscută drept VIN, oferă cea mai bună bază pentru identificarea pieselor montate din fabrică. VIN-ul are 17 caractere și apare în talon, la baza parbrizului, pe caroserie sau pe eticheta de identificare a vehiculului. Un catalog configurat corect poate asocia această serie cu echiparea originală.

Mai există însă o situație frecventă la mașinile mai vechi: un proprietar anterior poate să fi înlocuit etrierii, portetrierii sau discurile cu piese din altă configurație VAG. În acest caz, VIN-ul indică echiparea inițială, dar piesa montată pe mașină poate avea alte dimensiuni. Măsurarea discului existent și verificarea codului de pe etrier devin necesare.

Codurile PR oferă informații suplimentare. Grupul Volkswagen folosește aceste coduri pentru a descrie echiparea de fabrică, inclusiv sistemul de frânare. De regulă, le găsești pe eticheta din portbagaj, lângă locașul roții de rezervă, sau în cartea de service. Un cod PR poate indica tipul etrierului, diametrul discului ori configurația specifică punții spate.

Dimensiuni și specificații care trebuie comparate

Diametrul discului reprezintă un criteriu important, dar nu este suficient. Două discuri pot avea același diametru exterior și totuși să nu se potrivească, deoarece diferă grosimea, înălțimea totală sau poziția suprafeței de frânare.

Înainte de comandă, compară aceste date cu piesa existentă sau cu specificațiile confirmate după VIN:

poziția de montaj: față sau spate;

diametrul exterior, exprimat în milimetri;

grosimea discului nou;

grosimea minimă admisă;

înălțimea totală;

diametrul alezajului central;

numărul și poziția găurilor de fixare;

tipul discului: ventilat ori plin;

compatibilitatea cu etrierul și plăcuțele;

codurile OE, adică numerele de referință ale piesei originale.

Pentru Golf 4 Variant 1.9 TDI 4Motion apar frecvent pe puntea față discuri ventilate de 280 mm, cu grosime nouă de aproximativ 22 mm, în anumite configurații. Alte versiuni pot folosi diametre diferite, inclusiv 256 mm sau 288 mm, în funcție de motor, etrier și echipare. Nu trata aceste valori drept o regulă aplicabilă tuturor exemplarelor.

Discul ventilat include canale interne între cele două suprafețe de frânare. Aceste canale ajută la evacuarea căldurii în timpul frânărilor repetate. Discul plin are o construcție compactă și apare mai des pe puntea spate, unde sarcina de frânare este de obicei mai redusă. Configurația exactă depinde însă de sistemul instalat din fabrică.

Grosimea minimă admisă, marcată uneori prin inscripția „MIN TH”, arată limita sub care discul nu mai trebuie utilizat. Un service o poate măsura cu micrometrul, instrument mai precis decât șublerul obișnuit. Măsurarea se face în mai multe puncte ale suprafeței de frânare, evitând marginea unde se formează buza de uzură.

Diferențe între puntea față și puntea spate la versiunea 4Motion

La un Golf 4 Variant 4Motion, puntea față preia cea mai mare parte a forței de frânare. Din acest motiv, discurile față sunt în majoritatea cazurilor ventilate și mai groase decât cele de pe spate. Etrierii față lucrează cu plăcuțe mai mari, iar uzura apare de regulă mai repede pe această punte.

Puntea spate trebuie verificată separat. Sistemul 4Motion folosește transmisie integrală și o construcție diferită față de versiunile cu tracțiune față, iar unele componente din zona suspensiei și a transmisiei influențează accesul la frâne. Discurile spate pot fi pline sau ventilate, în funcție de codurile de echipare.

La spate, etrierul include frecvent mecanismul frânei de mână. La înlocuirea plăcuțelor, pistonul nu intră întotdeauna prin simplă apăsare; mecanicul îl retrage prin rotire, cu o unealtă potrivită. Forțarea pistonului poate deteriora mecanismul intern sau burduful de protecție.

Nu schimba diametrul discurilor fără un ansamblu compatibil. Un disc mai mare cere, de regulă, portetrier, etrier, plăcuțe și apărătoare adaptate. Jantele trebuie să ofere, la rândul lor, spațiu suficient. O modificare făcută doar prin montarea unui disc cu diametru diferit nu rezolvă problema și poate împiedica montajul corect.

Ce tipuri de discuri merită luate în calcul

Discurile standard care respectă dimensiunile originale reprezintă alegerea echilibrată. Acestea oferă un comportament previzibil, iar plăcuțele compatibile se găsesc ușor. Este recomandat să alegi componente produse de mărci cunoscute și conforme cu cerințele de omologare aplicabile.

Discurile cu protecție anticoroziune au un strat aplicat pe butuc, margini și alte zone care nu intră în contact permanent cu plăcuța. Stratul reduce aspectul de rugină după ploaie sau spălare. Suprafața de frânare se curăță în primele frânări, conform instrucțiunilor producătorului.

Discurile perforate sau canelate se adresează mai ales unui stil de condus cu solicitări termice mai mari. Perforațiile și canelurile pot modifica evacuarea gazelor și a apei de pe suprafața de contact, însă pot crește zgomotul și uzura plăcuțelor. Pentru un Golf Variant utilizat în oraș și la drum lung, un set standard de calitate oferă, în majoritatea cazurilor, rezultate stabile.

Evita discurile fără specificații clare, fără marcaje identificabile sau cu date incomplete. La sistemul de frânare, prețul nu ar trebui să fie singurul criteriu de selecție.

Semne de uzură și simptome care cer verificare

Discurile nu au un interval fix de înlocuire. Durata lor depinde de trafic, stil de condus, calitatea plăcuțelor, încărcarea mașinii și starea etrierilor. În traficul urban, opririle dese pot grăbi uzura față de utilizarea preponderentă extraurbană.

Verifică discul dacă observi una dintre situațiile următoare:

buză de uzură pronunțată pe margine;

șanțuri adânci sau suprafață rugoasă;

pete albăstrui-violet, asociate cu supraîncălzirea;

fisuri fine, coroziune extinsă sau zone exfoliate;

vibrații în volan la frânare;

pulsații resimțite în pedală;

zgomote metalice, frecare continuă sau scârțâit persistent;

tendința mașinii de a trage într-o parte;

o jantă foarte fierbinte după un traseu scurt.

Vibrația la frânare nu indică automat un „disc ovalizat”. Depunerile neuniforme de material de fricțiune, rugina dintre disc și butuc, prezoanele strânse neuniform, jocurile din direcție sau o jantă deformată pot produce simptome similare. Un service poate măsura bătaia laterală a butucului și a discului cu un ceas comparator înainte de a recomanda alte piese.

Recomandări de înlocuire și montaj

Schimbă întotdeauna ambele discuri de pe aceeași punte. Un disc nou montat alături de unul uzat poate crea diferențe de frânare și de răspuns al pedalei. Nu este obligatoriu să schimbi simultan discurile de pe ambele punți, dacă cealaltă pereche respectă limita de grosime și nu prezintă defecte.

Pentru rezultate stabile, montează plăcuțe noi odată cu discurile. Plăcuțele vechi s-au adaptat la forma discului uzat și pot lăsa urme neuniforme pe suprafața nouă. Alege plăcuțele după codul etrierului și dimensiunea discului, nu doar după denumirea modelului de automobil.

Înainte de montaj, mecanicul trebuie să verifice:

Butucul roții – suprafața trebuie curățată de rugină și depuneri. Orice strat rămas poate produce bătaie laterală. Etrierul și culisele – culisele trebuie să alunece liber, iar pistonul trebuie să revină corect. Un etrier gripat supraîncălzește rapid discul. Burdufurile și furtunurile de frână – burdufurile fisurate permit pătrunderea apei și murdăriei; un furtun deteriorat intern poate menține presiune în etrier. Apărătoarea discului – o tablă îndoită poate atinge discul și produce zgomote de frecare. Frâna de mână pe spate – cablurile și pârghiile trebuie să revină complet după eliberare.

Respectarea cuplurilor de strângere pentru portetrier, etrier și prezoane previne problemele apărute după montaj. Pistolul pneumatic nu oferă întotdeauna controlul necesar pentru strângerea finală a prezoanelor; cheia dinamometrică rămâne soluția corectă.

După instalare, pedala se apasă de câteva ori înainte de plecare, pentru ca pistoanele să apropie plăcuțele de discuri. În primele sute de kilometri, evită frânările puternice și repetate, mai ales cu mașina încărcată. Rodajul permite transferul uniform de material de fricțiune pe disc.

Verificări utile înainte de comandă

Înainte să alegi piesele, notează anul fabricației, codul motorului, tipul caroseriei Variant, tracțiunea 4Motion și poziția de montaj. Apoi compară specificațiile catalogului cu discul existent. Fotografia piesei poate orienta alegerea, dar nu confirmă compatibilitatea.

Rezumatul verificărilor utile este simplu: confirmă piesa după VIN, verifică codurile PR, măsoară discul actual dacă mașina a avut intervenții anterioare și compară diametrul, grosimea, înălțimea și tipul ventilat sau plin. Verifică și starea etrierilor înainte de a monta un set nou.

Analizează datele mașinii înainte de comandă și solicită confirmarea compatibilității după seria de șasiu sau după codurile exacte înscrise pe piesele existente.