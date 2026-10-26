Mașina lovită în parcare, fără vinovat: când te ajută CASCO?

6 minute de citit Publicat la 11:59 26 Oct 2026 Modificat la 11:59 26 Oct 2026

Află când poți primi despăgubiri CASCO, ce pași trebuie să urmezi, când trebuie să mergi la poliție și cum influențează franșiza costul reparației. Sursa foto: unsplash

Te întorci la mașină și descoperi o lovitură sau o zgârietură pe caroserie. Nu ai niciun bilet sub ștergător, nu există martori și nici nu știi cine a provocat avaria. Prima întrebare este firească: cine plătește reparația și ce trebuie să faci mai departe?

Dacă ai o poliță CASCO, există posibilitatea ca asigurătorul să suporte costul reparației, chiar dacă persoana vinovată nu este identificată. Totul depinde însă de riscurile acoperite, de franșiză și de condițiile prevăzute în contract.

În cazul în care ți-ai găsit mașina lovită, este important să păstrezi dovezile, să clarifici procedura de constatare și să anunți asigurătorul înainte să începi reparația.

Ce acoperă CASCO când autorul rămâne necunoscut?

CASCO poate acoperi avariile provocate de un șofer necunoscut, dar numai dacă evenimentul respectiv se numără printre riscurile asigurate.

Verifică dacă polița include daune produse prin coliziune, impact cu alte vehicule, vandalism sau avarii provocate de persoane necunoscute. Denumirile și condițiile diferă de la un asigurător la altul, iar simplul fapt că mașina a fost lovită în parcare nu garantează despăgubirea.

Dacă urmează să închei sau să reînnoiești o asigurare, calculează cât te costă polița CASCO și compară ofertele inclusiv din perspectiva riscurilor acoperite. Prețul nu este singurul criteriu important, mai ales dacă vrei protecție pentru situațiile în care nu poți identifica persoana vinovată. Reține însă că o poliță nouă nu acoperă avariile produse înainte de intrarea sa în vigoare.

Unele contracte impun notificarea asigurătorului într-un anumit interval, prezentarea unor documente de la poliție sau respectarea unei proceduri speciale de constatare. Dacă în condițiile poliței există mențiuni despre autorul necunoscut, citește cu atenție atât acoperirile, cât și eventualele excluderi.

Trebuie făcută și diferența dintre RCA și CASCO. Dacă șoferul vinovat este identificat și are RCA valabil, poți solicita despăgubirea prin asigurarea acestuia. În schimb, CASCO se adresează daunelor propriului autoturism și poate interveni inclusiv atunci când persoana responsabilă nu poate fi identificată, în limitele contractului.

De exemplu, un șofer care și-a găsit autoturismul avariat povestește că a primit documentul constatator de la poliție, dar a fost nevoit să plătească singur reparația. Experiența sa arată că documentul emis de poliție nu garantează plata despăgubirii prin CASCO. Asigurătorul analizează separat dacă evenimentul este acoperit și dacă sunt îndeplinite condițiile din contract. (@gheorgheioandumitriu8721, YouTube, 2022)

Înainte să deschizi dosarul de daună, verifică:

dacă impactul cu un vehicul necunoscut este inclus printre riscurile acoperite;

dacă vandalismul reprezintă un risc separat și în ce condiții se acordă despăgubiri;

care este termenul de notificare și ce documente solicită asigurătorul;

ce franșiză se aplică și dacă trebuie să apelezi la un service din rețeaua asigurătorului.

Dacă nu îți este clar cum se încadrează avaria, poți contacta asigurătorul pentru o confirmare scrisă. Astfel, vei ști ce pași trebuie să urmezi înainte să duci mașina la reparat.

Ce faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare?

Primul lucru pe care ar trebui să îl faci este să fotografiezi avaria și locul în care se află mașina. Chiar dacă nu ai văzut accidentul, poți aduna informații care să te ajute la constatare.

Fotografiază autoturismul din mai multe unghiuri, astfel încât să se vadă numărul de înmatriculare, poziția în parcare și împrejurimile. Apoi surprinde în detaliu fiecare zgârietură, îndoitură sau urmă de vopsea.

Păstrează fotografiile originale și notează când ai parcat mașina, precum și ora la care ai descoperit avaria.

Dacă parcarea este supravegheată video, contactează administratorul sau personalul de pază și solicită păstrarea imaginilor din intervalul în care s-ar fi putut produce incidentul. Este bine să faci acest lucru cât mai repede, deoarece unele sisteme șterg automat înregistrările după o anumită perioadă.

Notează și numele persoanei cu care ai discutat, în cazul în care vei avea nevoie ulterior de aceste informații.

Trebuie să mergi la poliție dacă ai CASCO?

Nu există un răspuns valabil pentru toate situațiile. Obligația de prezentare la poliție depinde de împrejurările producerii avariei și de excepțiile prevăzute de lege.

Brigada Rutieră București precizează că, pentru accidentele soldate exclusiv cu pagube materiale, termenul general de prezentare la poliție este de cel mult 24 de ore. Informațiile publicate tratează și situațiile în care un vehicul este avariat în timp ce staționează, precum și excepțiile referitoare la constatarea amiabilă și asigurarea facultativă.

De aceea, dacă descoperi mașina lovită, contactează cât mai repede unitatea de poliție competentă și asigurătorul. Verifică dacă este necesară prezentarea autoturismului la poliție și ce documente trebuie să obții pentru dosarul CASCO.

Păstrează toate informațiile relevante:

fotografiile avariei și ale locului în care era parcată mașina;

data, ora aproximativă și adresa parcării;

datele eventualilor martori sau ale persoanelor de la pază;

numărul de înregistrare al sesizării și răspunsurile primite de la asigurător.

Nu presupune că deținerea unei polițe CASCO te scutește automat de prezentarea la poliție. Clarifică procedura imediat ce descoperi avaria, pentru a evita depășirea termenelor aplicabile.

Cum influențează franșiza despăgubirea CASCO?

Chiar dacă asigurătorul acceptă dauna, este posibil să nu suporte întreaga valoare a reparației. Diferența poate fi reprezentată de franșiza prevăzută în contract.

Franșiza este partea din daună pe care o plătești personal. Aceasta poate fi stabilită ca sumă fixă sau ca procent, în funcție de condițiile poliței.

De exemplu, dacă reparația costă 1.200 RON, iar polița are o franșiză fixă de 500 RON, asigurătorul ar putea plăti 700 RON. Calculul presupune că întreaga reparație este aprobată și nu există alte limite sau costuri neacoperite.

În cazul unei zgârieturi superficiale, valoarea reparației poate fi chiar mai mică decât franșiza. Într-o asemenea situație, folosirea CASCO nu îți aduce neapărat un avantaj financiar.

Pe de altă parte, o lovitură care pare minoră poate ascunde deteriorări mai costisitoare. De exemplu, o portieră îndoită poate necesita înlocuirea unor componente sau verificarea senzorilor. Astfel, merită să soliciți o evaluare înainte de a decide dacă plătești reparația din propriul buzunar.

Mai există un aspect de luat în calcul: istoricul daunelor poate influența costul asigurării la reînnoire. Regulile diferă între asigurători, iar o daună declarată nu determină automat creșterea primei în toate contractele.

Pentru a evalua dacă merită să folosești CASCO:

Verifică valoarea franșizei și modul în care aceasta se aplică. Solicită un deviz care să includă piesele și manopera. Întreabă dacă asigurătorul plătește direct service-ul sau dacă trebuie să achiți reparația și să soliciți ulterior decontarea. Calculează ce sumă ar urma să plătești personal. Verifică dacă dauna declarată poate influența condițiile de reînnoire a poliței.

O estimare făcută înainte de inspecția mașinii poate fi înșelătoare. Costul real al reparației poate deveni clar abia după evaluarea tuturor componentelor afectate.

Cum deschizi dosarul CASCO și când poți repara mașina?

După ce ai documentat avaria și ai clarificat obligațiile privind prezentarea la poliție, contactează asigurătorul pentru a anunța evenimentul.

În notificare, menționează unde era parcată mașina, când ai observat avaria și ce deteriorări ai identificat. Atașează fotografiile și documentele disponibile, apoi solicită informații despre procedura de constatare.

Întreabă dacă trebuie să prezinți un document emis de poliție, cum se programează inspecția și în ce moment poți duce mașina la service.

Să presupunem că ai lăsat autoturismul în parcarea blocului la ora 19:00, iar dimineața, la 7:30, ai descoperit o îndoitură de aproximativ 15 centimetri pe portiera din dreapta.

Fotografiază mașina și avaria, solicită păstrarea imaginilor de supraveghere din intervalul respectiv și anunță asigurătorul. Înainte să programezi reparația, cere să ți se comunice dacă este necesară o inspecție și ce acte trebuie să pregătești.

După notificarea daunei, urmărește câteva aspecte:

Păstrează numărul dosarului și data la care ai anunțat evenimentul. Confirmă dacă sunt necesare documente de la poliție. Solicită informații despre constatarea avariei și condițiile în care poți începe reparația. Păstrează devizul, corespondența cu asigurătorul și factura emisă de service, după caz.

Dacă mașina prezintă deteriorări care i-ar putea afecta siguranța, cum ar fi o piesă desprinsă sau o componentă care împiedică funcționarea normală, evită să o conduci până când primești o evaluare adecvată. Informează și asigurătorul despre această situație.

Poți primi despăgubiri CASCO dacă vinovatul nu este găsit?

Da, poți beneficia de despăgubiri CASCO chiar dacă persoana care ți-a lovit mașina în parcare nu este identificată, cu condiția ca avaria să fie acoperită de poliță și să respecți procedura de declarare a daunei.

Pentru a evita problemele la despăgubire, documentează avaria imediat, verifică dacă trebuie să te prezinți la poliție și anunță asigurătorul înainte să începi reparația.

Nu uita să verifici și franșiza. În cazul unei daune mici, suma pe care o primești poate fi considerabil mai mică decât valoarea totală a reparației.

În final, cel mai important este să afli ce prevede contractul tău CASCO înainte de a lua o decizie. În acest fel, vei ști dacă poți solicita despăgubiri, ce documente trebuie să pregătești și cât te-ar putea costa reparația.

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