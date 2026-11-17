Alertă în Marea Neagră: Comandanții sunt avertizați să evite zona unde trei vase au fost lovite de drone. Foto: Getty Images

Vicepremierul Marian Neacșu a avertizat marți, în emisiunea „Sinteza zilei”, moderată de Mihai Gâdea, că România se numără printre cele mai vulnerabile state în contextul escaladării conflictului din Ucraina. El a precizat că, de la începutul războiului, au fost înregistrate 466 de alerte privind atacuri cu drone, dintre care 422 numai în acest an.

„Este o preocupare justificată, cred că pentru fiecare român. De la începutul războiului din Ucraina, din februarie 2022 și până acum trei zile, au fost înregistrate la nivel național 466 de alerte de atacuri cu drone. Dintre acestea, 422 au avut loc în acest an. Este foarte clar că asistăm la o escaladare a conflictului. Suntem unul dintre cele mai vulnerabile state din această perspectivă.

Suntem statul cu cea mai mare graniță cu Ucraina, un stat aflat în război. Mai mult decât atât, câteva dintre centrele bombardate frecvent, Reni, Ismail și Chilia, sunt la maximum 200 de metri de localități românești. Deci aproape că suntem pe linia frontului. Mutând discuția de la Dunăre către mare, au avut loc destul de multe incidente în ultima perioadă.”

Importanța strategică a a exploatării Neptun Deep

Vicepremierul a atras atenția și asupra importanței strategice a exploatării Neptun Deep, în contextul riscurilor de securitate din zona Mării Negre.

„Avem Neptun Deep, o exploatare extrem de importantă pentru noi și pentru Europa. Ne va asigura lejeritatea economico-energetică. Toate aceste lucruri ne dovedesc că războiul a intrat într-o nouă etapă. Îmi doresc ca războiul să se încheie cât mai repede. Nu sunt foarte încrezător că tratativele de pace care se desfășoară vor duce la un rezultat. Trebuie să fim pregătiți pentru orice.”

Marian Neacșu a vorbit și despre limitele legislative în care pot acționa instituțiile românești. Ministrul de Interne consideră că legislația trebuie adaptată pentru a permite adoptarea unor măsuri comune de descurajare și apărare.

„Fiind în afara stării de război, pe MAI apasă responsabilități superioare. Cei de la Armată spun că, nefiind într-o stare beligerantă directă și nefiind implicați, modul nostru de acțiune este limitat la actele normative pe care le avem. Actele normative nu sunt legea gravitației. Asupra lor trebuie să intervenim, să avem măsuri comune de descurajare și apărare a teritoriului nostru.”

Marian Neacșu a detaliat și măsurile luate de structurile MAI în contextul incidentelor cu drone, precizând că acestea presupun mobilizarea unor resurse umane și materiale importante.

„La fiecare atac cu drone se ridică patrulele de însoțire din aeroporturile noastre, în general de la Fetești. Garda de Coastă și structurile MAI de la Constanța patrulează de cel puțin trei ori pe zi. Sunt costuri, sunt resurse umane și materiale mobilizate. Suntem pregătiți să facem față oricăror provocări.”

Marian Neacșu, despre hubul la Marea Neagră

Un alt subiect abordat a fost înființarea hubului de securitate de la Marea Neagră, proiect pe care România îl va găzdui în parteneriat cu Bulgaria. Potrivit ministrului, clădirea în care va funcționa centrul a fost deja identificată, iar acesta ar urma să devină parțial funcțional în vara anului viitor și complet operațional la începutul lui 2028.

„Una dintre temele în discuție, în timpul vizitei șefei Comisiei Europene, a fost deja celebrul hub de siguranță de la Marea Neagră, pe care îl vom găzdui în parteneriat cu bulgarii. Căutasem și găsisem soluții de finanțare și pe propriile mijloace de căutare a soluțiilor. Comisia Europeană a promis ajutor pentru acest hub. Am identificat clădirea. Undeva spre vară urmează să fie parțial funcțional, iar la începutul anului 2028, total funcțional. Toate acestea vor putea și vor trebui făcute în colaborare interinstituțională, între MAI, MApN și celelalte forțe din sistemul de ordine publică și apărare națională, dar și cu partenerii din NATO.”