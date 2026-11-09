Ce este hubul european de securitate de la Marea Neagră și unde va funcționa. Unul dintre sedii va fi la Constanța

3 minute de citit Publicat la 22:21 09 Noi 2026 Modificat la 23:00 09 Noi 2026

Hubul european de securitate maritimă va avea două sedii - la Constanţa şi la Varna. Foto: Getty Images

Hubul european de securitate maritimă la Marea Neagră va avea două sedii, unul la Constanța și celălalt la Varna, în Bulgaria, a anunțat luni Oana Țoiu, fosta ministră de Externe. Comisia Europeană va aloca 50 de milioane de euro pentru înființarea acestui centru, care va avea rolul de a supraveghea zona Mării Negre și de a proteja infrastructura maritimă.

„Anunţul făcut astăzi de Comisia Europeană, odată cu vizita Ursulei von der Leyen la Bucureşti, de acordare a finanţării de 50 de milioane de euro pentru Hubul european de securitate maritimă la Marea Neagră, este o etapă necesară pentru a dovedi responsabilitatea comună prin investiţii comune", a scris Oana Ţoiu, luni, pe pagina sa de Facebook.

Ce rol va avea hubul de securitate de la Marea Neagră

Centrul se va ocupa de monitorizarea situației din Marea Neagră, de avertizarea timpurie în cazul unor pericole și de protejarea infrastructurii maritime importante, precum porturile, cablurile submarine, conductele, instalațiile offshore și rutele de navigație. De asemenea, va contribui la creșterea capacității de apărare în fața amenințărilor hibride și a atacurilor cibernetice.

„Marea Neagră este astăzi marea cu numărul cel mai mare de marinari decedaţi acest an, este practic cea mai riscantă din lume, şi asta afectează vieţi omeneşti, siguranţa investiţiilor noastre şi direct preţul hranei în alte locuri din lume", a precizat parlamentarul USR.

În acest context, Oana Țoiu consideră că discuțiile dintre Ucraina și Rusia, care vor avea loc la Abu Dhabi, cu medierea SUA și participarea unei delegații europene, ar trebui să includă și un armistițiu în Marea Neagră, pentru protejarea transporturilor de energie și alimente.

„Vizita preşedintei Comisiei are şi scopul de a pregăti poziţiile delegaţiei europene, care va lua parte la discuţiile dintre Ucraina şi Rusia, alături de medierea anunţată de SUA. Menţionarea Turciei în declaraţiile oficiale de astăzi este importantă, pentru că am extins deja colaborarea dintre România, Bulgaria şi Turcia în iulie, la Summit-ul NATO de la Ankara, pentru protejarea infrastructurii critice de la Marea Neagră, iar pe deminare formatul trilateral deja funcţionează, precum şi coordonarea pe deminare şi cu Ucraina", a menţionat Oana Ţoiu.

Potrivit fostei ministre, hubul va fi conectat la mai multe sisteme și instituții care se ocupă de securitatea Mării Negre. Printre acestea se numără CISE, sistemul european de schimb de informații maritime asociat Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA), MARSUR, rețeaua de supraveghere maritimă a Agenției Europene de Apărare (EDA), și SCOMAR, sistemul românesc de supraveghere a Mării Negre. Centrul va fi conectat și la FRONTEX, SATCEN, ENISA, Centrul European de Competențe în Securitate Cibernetică de la București și structurile relevante ale NATO.

„Paşii următori sunt formalizarea calendarului de operaţionalizare şi a unui coordonator pentru echipa multidisciplinară de implementare, înfiinţarea structurii juridice şi stabilirea Consiliului de Conducere (cu oficiali din instituţiile implicate), formalizarea unui coordonator naţional şi a unui director comun, includerea în bugetele anuale 2027 a contribuţiilor naţionale în România şi Bulgaria şi continuarea consolidării dialogului cu Turcia, Comisia Europeană şi statele membre cu abordări strategice proprii privind Marea Neagră (Germania, Franţa)", a mai adăugat Oana Ţoiu.

Comisia Europeană alocă încă 10 milioane de euro României pentru operațiuni de salvare în Marea Neagră

Separat, Comisia Europeană va aloca încă 10 milioane de euro autorităților române pentru operațiuni de căutare și salvare în Marea Neagră. Anunțul a fost făcut luni, la București, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președintele Nicușor Dan.

Totodată, Ursula von der Leyen a anunțat că vor fi grăbite pregătirile pentru ca hubul de securitate maritimă de la Marea Neagră să devină funcțional. „Vom accelera activitatea privind hubul de securitate maritimă, cu un calendar pentru finalizare şi 50 de milioane de euro alocaţi", a afirmat ea.

Șefa Comisiei Europene a avertizat că situația de securitate din regiune s-a înrăutățit în ultima perioadă, afirmând că „cerurile de deasupra Mării Negre s-au întunecat”. Ursula von der Leyen a subliniat și importanța restabilirii și menținerii libertății de navigație în Marea Neagră.