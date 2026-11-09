Ursula von der Leyen vine luni în România, după atacurile cu drone din Marea Neagră. Va discuta cu Nicuşor Dan şi cu Luca Niculescu

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Preşedintele Nicuşor Dan o primeşte luni, la Palatul Cotroceni, pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cei doi oficiali urmând să discute despre apărarea şi securitatea europeană, în particular securitatea în zona Mării Negre, competitivitatea europeană, cu componenta energetică actuală, extinderea UE, în mod special susţinerea României pentru Republica Moldova, şi negocierea noului cadru financiar multianual al UE.



"Discuţiile se vor axa pe priorităţile tematice ale agendei europene şi pe interesele României în raport cu agenda europeană. Dimensiunea europeană a strategiilor şi politicilor statului român creşte ca relevanţă, diversitate, coordonare şi aprofundare. Apărarea şi securitatea europeană (în particular securitatea în zona Mării Negre), competitivitatea europeană (cu componenta energetică actuală), extinderea UE (în mod special susţinerea României pentru Republica Moldova) şi negocierea noului cadru financiar multianual 2028 - 2034 al UE se numără printre temele care vor fi discutate'', a informat, vineri, consilierul prezidenţial Valentin Naumescu.