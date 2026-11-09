Ursula von der Leyen vine luni în România, după atacurile cu drone din Marea Neagră. Va discuta cu Nicuşor Dan şi cu Luca Niculescu

Ursula von der Leyen vine luni în România, după atacurile cu drone din Marea Neagră. Va discuta cu Nicuşor Dan şi cu Luca NiculescuPublicat acum 40 minute
Preşedintele Nicuşor Dan o primeşte luni, la Palatul Cotroceni, pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cei doi oficiali urmând să discute despre apărarea şi securitatea europeană, în particular securitatea în zona Mării Negre, competitivitatea europeană, cu componenta energetică actuală, extinderea UE, în mod special susţinerea României pentru Republica Moldova, şi negocierea noului cadru financiar multianual al UE.
"Discuţiile se vor axa pe priorităţile tematice ale agendei europene şi pe interesele României în raport cu agenda europeană. Dimensiunea europeană a strategiilor şi politicilor statului român creşte ca relevanţă, diversitate, coordonare şi aprofundare. Apărarea şi securitatea europeană (în particular securitatea în zona Mării Negre), competitivitatea europeană (cu componenta energetică actuală), extinderea UE (în mod special susţinerea României pentru Republica Moldova) şi negocierea noului cadru financiar multianual 2028 - 2034 al UE se numără printre temele care vor fi discutate'', a informat, vineri, consilierul prezidenţial Valentin Naumescu.
Preşedintele Nicuşor Dan o primeşte luni, la ora 15.30 pe Ursula von der Leyen. "Primirea de luni, 9 noiembrie, va fi parte din vizita mai largă pe care o face preşedinta Comisiei Europene în zona Mării Negre", au precizat oficialii Administraţiei Prezidenţiale.
La ora 17.00, preşedinta CE şi preşedintele Nicuşor Dan vor avea declaraţii de presă comune.
La ora 17.45 Ursula von der Leyen se întâlneşte cu premierul Luca Niculescu.
Marţi, von der Leyen se va afla la Varna, în Bulgaria, unde va discuta cu prim-ministrul Radev şi va vizita Academia Navală Nikola Vaptsarov.
Miercuri, von der Leyen va participa la Conferinţa Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP 31), care are loc la Antalya, în Turcia.
Joi, va participa la reuniunea Comunităţii Politice Europene, la Dublin, în Irlanda. Iar vineri, tot la Dublin, va lua parte la reuniunea informală a Consiliului European.
Politico a scris, vineri, că Ursula von der Leyen are programată o vizită în Bulgaria şi România, după ce va participa la summitul climatic COP din Turcia.
Vizita vine după atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră, care au accentuat tensiunile în materie de securitate de-a lungul Flancului Estic al NATO.
Marea Neagră este considerată în prezent cea mai periculoasă rută maritimă din lume.