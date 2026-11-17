2 minute de citit Publicat la 22:29 17 Noi 2026 Modificat la 22:29 17 Noi 2026

Bolojan a insistat că indexarea pensiilor este necesară, dar a precizat că trebuie continuate măsurile de reducere a cheltuielilor. Foto: Hepta

Ilie Bolojan a declarat, marți, la Digi24, că indexarea pensiilor este necesară și reprezintă o măsură de protecție socială, dar a atras atenția că orice majorare a cheltuielilor statului trebuie însoțită de măsuri care să mențină echilibrele financiare și să reducă deficitul bugetar.

„Când indexezi, trebuie să cauți bani. Este o problemă de suportabilitate și de normalitate. Am avut doi ani în care au fost plafonate salariile și pensiile, doi ani de inflație. Indexarea este o chestiune de protecție socială care trebuie făcută”, a afirmat Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat că reducerea cheltuielilor statului rămâne o necesitate și că orice bani alocați suplimentar trebuie să aibă o acoperire financiară.

„Trebuie să reducem cheltuielile statului. Este o necesitate. Orice bani care se alocă suplimentar...Trebuie găsită o formulă financiară prin care să păstrăm echilibrele financiare. Nu există altă posibilitate. Dacă nu reducem deficitele, deci nu cheltuim mai puțin, bulgărele datoriilor, care funcționează ca un bulgăre de zăpadă, devine tot mai mare și ocupă o bună parte din bugetul de stat. Dacă nu reducem cheltuielile, nu am făcut nimic”, a explicat fostul premier.

Bolojan spune că trebuie în continuare redus deficitul

Bolojan a insistat că indexarea pensiilor este necesară, dar a precizat că trebuie continuate măsurile de reducere a cheltuielilor și de menținere a disciplinei bugetare.

„E nevoie de o indexare, nu se poate fără asta, dar trebuie să continue ceea ce a făcut guvernul pe care l-am condus. Nu e vorba de austeritate, ci despre normalitate și responsabilitate. Trebuie să creăm condiții de dezvoltare în perioada următoare”, a declarat acesta.

Referitor la alte măsuri sociale, fostul premier a susținut că facilitățile și scutirile fiscale trebuie însoțite de măsuri compensatorii, pentru a nu pune presiune suplimentară asupra bugetului.

„Orice măsură care înseamnă o facilitate, o scutire, are nevoie de măsuri compensatorii. Dacă faci promisiuni fără acoperire, îți bați joc de oameni. E ușor să spui: «Vom face asta, vom face asta...»”, a afirmat Ilie Bolojan.

Acesta a criticat și promisiunile făcute de PSD din opoziție, întrebând dacă au fost puse în practică până acum măsurile anunțate de social-democrați.

„Ați văzut vreo reducere de TVA? Veți vedea o reducere a impozitelor pe proprietate? Orice măsură e frumos să o propui din opoziție, dar e mult mai greu să o faci la guvernare”, a mai spus Bolojan.

Fostul premier a atras atenția că spațiul fiscal al Guvernului rămâne foarte redus în lipsa unor noi reduceri de cheltuieli.

„Spațiul fiscal pe care îl are orice guvern al României, dacă nu reducem în continuare cheltuielile, este foarte mic. Vom vedea ce vor face”, a conchis Ilie Bolojan.