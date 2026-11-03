Surse: Când se va lua o decizie cu privire la indexarea pensiilor. Cele două variante care sunt în discuție

2 minute de citit Publicat la 11:05 03 Noi 2026 Modificat la 11:05 03 Noi 2026

O decizie cu privire la indexarea pensiilor se va lua la mijlocul lunii noiembrie, au declarat marți surse guvernamentale Foto: Inquam Photos/George Călin

O decizie cu privire la indexarea pensiilor se va lua la mijlocul lunii noiembrie, au declarat marți surse guvernamentale. În acest moment sunt pe masă două variante.

Guvernul a urma să aibă la jumătatea acesti luni datele exacte în baza cărora să ia o decizie privind pensiile.

Atunci se va ști câți bani sunt disponibili.

Acum, pe masă sunt două variante, și anume indexarea cy 5% și, respectiv 7,3%.

Pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, iar o estimare neoficială a Casei Naționale de Pensii indică o creștere de aproximativ 7,3%, cu un impact bugetar de 9,6 miliarde de lei, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN.

Acesta a exclus categoric varianta înghețării pensiilor și a precizat că pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie, odată cu pensia, un ajutor de 300, 400 sau 500 de lei, în funcție de cuantumul pensiei.

"Voi veni cu propunerea legală. Nu vreau să zic „în jur de 7”, mai mult sau mai puțin, ci cifra finală care va rezulta din formulă. Pe aceea o voi înainta și premierului, și ministrului de Finanțe", a declarat Manole.

"Avem un președinte la Casa Națională de Pensii foarte profesionist, care se uită în fiecare lună la evoluția indicatorilor macroeconomici relevanți, astfel încât să avem o estimare. Nu ascund estimarea pe care am avut-o, neoficială și, cu siguranță, nefinală, ca să nu înțeleagă nimeni nimic greșit: era undeva la 7,3%, cu un impact de 9,6 miliarde. Dar vreau să subliniez asta: indiferent care vor fi cifrele, o preocupare comună și a ministrului Muncii, și a ministrului de Finanțe, și a premierului este de a respecta legile. Eu nu vreau să vând iluzii, dar nici nu vreau să cedez din drepturile pensionarilor, nu sunt în măsură să fac asta. Mandatul meu este să respect legea, nu să negociez în jos", a adăugat ministrul.

"Pensiile se vor indexa, se vor majora anul viitor. Nu am avut nicio discuție și nu am nicio simulare despre două sau trei tranșe, sau despre un mix de one-off.Deocamdată, avem un singur scenariu, acela al respectării legii. Vom promova acest scenariu și vom vedea care vor fi opiniile celorlalți. Sigur că nu putem să fim pasivi, adică nu o să fim doar un trimițător de plic cu o formulă și cu un calcul. Este rolul ministrului Muncii, indiferent cine ar fi și de la ce partid, să militeze pentru respectarea drepturilor pensionarilor și a altor categorii care sunt în aria ministerului," a mai spus el.

Manole a subliniat că în 2027 nu vor fi înghețate pensiile.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri seară că nu cunoaşte discuţiile din guvern privind indexarea pensiilor, însă consideră că trebuie făcută o astfel de indexare chiar de la 1 ianuarie 2027.